Tras las elecciones, el Central endurece el cepo cambiario

El directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso que las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo hasta diciembre.

El presidente de la entidad, Guido Sandleris, brindará una conferencia de prensa a las 8:30 de este lunes, antes de la apertura del mercado.

El directorio del BCRA explicó a través de un escueto comunicado que “ante el grado de incertidumbre actual”, dispuso aplicar “una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central”. “Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, informó la entidad en los primeros minutos de este lunes.

En ese marco, explicó que estableció “un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo”. Y, aclaró que “estos límites no son acumulativos”.

El directorio se reunió en la noche del domingo, tras los comicios en los que Alberto Fernández con el Frente de Todos se consagrara ganador de los comicios generales.