Diez interrogantes y algunas preguntas

Si a alguien debe agradecer el presidente electo, Alberto Fernández, no es tanto a la ex titular del sillón de Rivadavia, Cristina Fernández, quien lo ungió hace sólo unos meses tras una década de distanciamiento feroz sino al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Fue la soberbia necedad de Lavagna negándose a compartir y competir en una gran primaria, combinada con la interesada insensatez de todos los que alimentaron el mito imposible de una tercera vía en la que convergieran el llamado ‘peronismo de los gobernadores’; el massismo, el progresismo de los socialistas y Stolbizer y una porción importante de radicales alejados del favor oficial a cargo de un Lavagna insolvente fue la que permitió el retorno en fila de muchos peronistas a una construcción que, finalmente, se llevó el premio mayor.

No nos ocuparemos en esta columna de los problemas que todos conocemos y -en menor o mayor medida- padecemos derivados de la “pesada herencia” y de la impericia que ahora componen otra nueva y lamentable “pesada herencia”, sino de algunos interrogantes relacionadas a la construcción del poder necesario por parte del próximo titular del Ejecutivo necesarios para poder crear la gobernabilidad necesaria e imprescindible para evitar males mayores y -al menos- detener el derrumbe.

Vayamos, entonces, a la lista.