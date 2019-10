Echeverría: “Estoy muy contento porque se hizo justicia”

Santiago Echeverría fue suspendido por doping positivo en diciembre del 2017 cuando vestía la camiseta de Independiente Medellín en Colombia. Luego de dos años de lucha para volver a las canchas tras una sanción “injusta”, el jugador recibió la noticia de que a partir de noviembre estará habilitado para regresar a la actividad profesional.

Buenos días a todos, con una inmensa alegría que no me alcanzan las palabras ni la sonrisa pasó a comunicarles que desde el 1 de noviembre estoy habilitado para poder ejercer mi profesión. Gracias de corazón a todos por estar pendientes mi familia y yo les mandamos un gran abrazo — Santiago Echeverria (@santieche22) October 18, 2019

En ese sentido, el defensor surgido en Talleres de Remedios de Escalada, mencionó: “Estoy muy contento porque se hizo justicia. Conseguimos el resultado que buscábamos que era llegar a la verdad. Tengo ganas de volver a las canchas con mucha alegría porque alcanzamos el objetivo que era que no ganen los poderosos”.

El jugador había dado positivo del esteroide anabólico Boldenona el 21 de diciembre del 2017 cuando jugada en Colombia, aunque estudios confirmaron que es una sustancia que aparece en muestras de ganado vacuno, ya que se utiliza para engordar a los animales en ese país.

La vuelta

En una primera instancia el jugador fue suspendido por cuatro años. Gracias a mucho trabajo e insistencia logró reducir la pena y está a punto de conseguir lo que tanto buscó: volver a las canchas.

“No tengo palabras para describir este momento. Miro para atrás y veo cada día en el que sufrimos. Recuerdo toda la fuerza que hicimos y me da alegría. Somos personas humildes que les cuesta demostrar la verdad porque no hay tanto recurso económico. La remamos unos pocos para conseguir el objetivo”, explicó el jugador, en charla con Info Región.

Por otra parte, no reparó en agradecimientos y recordó a quienes lo acompañaron en este proceso. “Nunca estuve solo, me acompañaron muchos. Los primeros que me ayudaron fueron mis familiares. Mi esposa, mis viejos y hermanos. También Sergio Marchi (Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados) y Ariel Reck (abogado). Los hinchas de Independiente Medellín, el mundo del fútbol y el periodismo. Todo eso fue fundamental para tener fuerzas para pelear”, indicó.

Se prepara

Echeverría estuvo entrenando sobre finales del 2018 con el plantel del Tallarín, asimismo desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permitieron que trabajara a la par de un plantel profesional (Ramiro Echeverría, hermano, integra el grupo principal), por lo que decidió continuar por su cuenta a la espera de una oportunidad.

En consecuencia, de cara al futuro inmediato, mencionó que está al borde de firmar con un club de la Primera Nacional en Argentina, por lo que postergó su regreso a Timote y Castro.

“Quedará para más adelante la vuelta a Talleres, no es algo que no quisimos ambas partes, pero las cosas se dieron así. El club me abrió las puertas, pero AFA no me dejó continuar con ellos. Con Talleres tengo mucho amor, en algún momento voy a vestir la camiseta porque soy hincha”, sentenció el marcador central, en contacto con este medio.