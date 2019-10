Alberto Fernández recibió a Braian, el joven discriminado en Moreno

El presidente electo Alberto Fernández recibió a Braian Gallo, el joven presidente de mesa en una escuela de Moreno que fue discriminado por su indumentaria.

“El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian”, había señalado Fernández cuando el caso se viralizó.

Braian Gallo tiene un pequeño de 1 año, Mateo, y el domingo fue autoridad de mesa en una escuela de Moreno. Alguien le tomó una foto y la publicó en redes sociales con la leyenda: “Si votás en Moreno, no lleves cosas de valor”.

Desde el Frente de Todos salieron a rechazar este “meme” y explicaron que Braian tiene un pasado y un presente de compromiso político. “En la calle la gente ya me mira distinto por lo que pusieron ahí”, admitió el joven, quien recuerda que en su barrio hay muchas familias que no tienen para comer y muchos jefes y jefas de hogares que no tienen trabajo.

La intendenta electa de Moreno, Mariel Fernández, cuestionó a quien tomó la foto y la publicó, y lo defendió por su pasado y presente de compromiso con la comunidad. “Existen realidades tan diferentes a las nuestras. No se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente. Brian fue presidente de mesa, fue convocado por la Junta Electoral para esa tarea y no es la primera vez que lo hace. Tengo el enorme orgullo de contarles que participa de nuestro espacio político”, advierte.

“Brian trabaja en una cooperativa, que es contratada por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos. Además participa del Club de fútbol Casa 2000, ayuda como voluntario. Allí se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio. Sumado a eso es parte de los grupos de Jóvenes de las Casa Pueblo, donde se juntan a reflexionar y se acompañan para tener una vida saludable. Sepan todos y todas que yo también soy Brian”, expresa.

“El presidente de todos”, twitteó este miércoles, compartiendo la foto. “La grieta que tenemos que cerrar en la Argentina es la del odio y la discriminación”, apuntó Mónica Macha; mientras que Hugo Yasky se sumó al respaldo y sostuvo: “Volvimos para ser mejores”.

Facundo Moyano, en tanto, planteó: “Mucho más que una foto. Un país distinto”. “Mirá qué distintos somos… ¿Hace cuanto que no sentíamos orgullo de un presidente?”, se pregunta Leonardo Grosso. Las repercusiones y las muestras de apoyo se multiplican.