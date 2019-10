En el Concejo Deliberante de Lanús se mantendrá la polarización

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, logró revertir el resultado de las PASO y consiguió su reelección. Con un fuerte corte de boleta, se impuso con el 49,38 por ciento de los votos contra el 43,90 por ciento del candidato del Frente de Todos, Edgardo Depetri. Con este resultado, además, el macrismo logró siete bancas en el Concejo Deliberante y el peronismo cinco, por lo que desde el 10 de diciembre, continuarán con doce representantes.

Oposición

Por su parte, el Frente de Todos tendrá como nuevos integrantes al referente del Frente Renovador local y presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo; la ex diputada provincial y responsable de la Secretaría de Género, Niñez y Adolescencia de la Provincia Karina Nazábal; la massista Ana Laura Rodríguez y el secretario general del Partido Justicialista (PJ) Gabriel Sandoval, quien integró en las PASO la lista liderada por Agustín Balladares. El único que renovó su banca es Mariano García, proveniente del espacio de Julián Álvarez.

Asimismo, permanecen con mandato hasta 2021, el ex aspirante a la intendencia Depetri; la kirchnerista Mayra Benítez Daporta; el edil por el PJ Héctor Montero, la dirigente de Nuevo Encuentro Lanús, Natalia Gradaschi, el referente de La Cámpora local Leandro Decuzzi y los massistas Sebastián Beroldo y Marcela Fernández de Pallares.

Voto doble

Con esta composición del Cuerpo, continuará siendo decisivo el voto doble del Presidente en caso de igualdad en las votaciones. Rivas Miera es el actual titular y se mostró prudente sobre su continuidad en declaraciones con este medio. “Aún no existen conversaciones sobre el tema ya que no se hizo el escrutinio definitivo y no hay certezas sobre la composición del cuerpo”, manifestó.