Flores y Thorp, las joyas del futsal banfileño

Lucas Flores y Lucio Thorp son dos de los puntales del primer equipo del futsal de Banfield. Ambos fueron citados a lo largo del año para participar de los entrenamientos y amistosos con el seleccionado nacional, en tanto que colaboraron con el club para sostenerse en la máxima categoría del metropolitano.

Por otra parte, están en la antesala del arranque de la Copa de Plata que tendrá su estreno el viernes, desde las 20:30, ante Kimberley como local. Mientras, en lo personal, son cautos y buscan dejar de lado las opciones de emigrar hasta terminar la temporada oficial.

Sobre lo que fue la competencia en el 2019, Flores, en charla con Info Región, analizó: “Este año nos dio una cuota de madurez para más adelante. Si nos toca volver a vivir una situación así, será otro semblante en el futuro. Pasar por momentos complejos y distintas variantes en los partidos, te ayuda a estar siempre preparado”.

En paralelo, Thorp fue contundente al momento de opinar sobre el proceso de lucha por la permanencia: “Estuve los últimos dos meses casi sin dormir por esa situación. No sabíamos si jugábamos los playout o continuábamos en la categoría. Es raro porque recibimos muchos mensajes de felicitaciones y en realidad nuestro objetivo era estar entre los primeros ocho”.

Profesionalismo

El rendimiento dentro de las canchas llamó la atención de Matías Lucuix, actual entrenador de la albiceleste, que convocó a ambos en distintos procesos para trabajar con los mejores del país. Además, ese andar ayudó a Banfield a salir de una zona compleja ante un torneo muy parejo.

Para Thorp ponerse la camiseta de la Selección es el “sueño máximo de cualquier deportista”, pero Flores no se quedó atrás y analizó las convocatorias como un “reconocimiento” al trabajo cotidiano.

“Desde el año pasado que tuve participaciones en la Selección. Entrenar con los mejores te da otro aire para regresar al club y trabajar con otra motivación, también buscando mejorar a tu compañero. Me pone contento que me llamen en reiteradas ocasiones, te da a entender que haces las cosas bien”, insistió Flores.

Con ese panorama, ambos están en un nivel compatible con las mejores ligas del mundo por lo que, si bien tiene la cabeza en las definiciones del Taladro, es un objetivo dar el salto.

Sobre la posibilidad de profesionalización, Thorp desarrolló: “No tenemos la cabeza totalmente puesta en el futsal porque cada uno tiene la mente ocupada por el laburo, la facultad y demás temas. Sería importantísimo vivir de esto. Nos serviría para potenciar nuestra cualidades. Mientras exista la posibilidad vamos a esforzarnos y dar todo”.

Idetificación

Banfield les entregó la oportunidad de explotar sus cualidades y es por eso que sienten un aprecio especial por la institución. No hay certezas aún sobre la continuidad, pero no por ello dejan de lado lo vivido y transitado con su “grupo de amigos”.

“Es mi segunda casa, paso mucho tiempo en el club. Por el grupo y la calidad humana los siento a todos como una gran familia. Siempre fui hincha y me queda a seis cuadras el estadio, en este presente es mi hogar”, explicó Thorp.

Su compañero tampoco ahorró elogios y aseguró: “Adopté a Banfield como mi club. No comencé acá, pero siempre que quise volver me abrieron las puertas. Estoy muy agradecido. Regresé cuando estábamos en la B y elegí estar porque sabía que se podía revertir. Tengo grandísimos recuerdos con esta camiseta. Siento un grupo de amigos a este plantel, no son solo compañeros”.

Lo que viene

El viernes volverán a las canchas para encarar la primera fecha de la Copa de Plata en la que enfrentarán a Kimberley, como local. El encuentro será el primero en mucho tiempo sin la presión por el descenso, aunque no por ello lo anticipan como menos complejo.

Para finalizar, Flores evaluó lo que esperan del choque en el Microestadio 110 años: “Pensamos que ellos van a proponer un poco más, ya que en el año fueron bastante mezquinos. Sacándonos el descenso de encima, vamos a estar más sueltos y anticipamos en partido más abierto que en el último enfrentamiento”.