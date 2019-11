Piden investigar si Bullrich montó un plan de persecución contra la comunidad mapuche

Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad.

Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente.

No habrá apriete que me pueda frenar. pic.twitter.com/HOVbTEnf0V