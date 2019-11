Hockey Masculino: Banfield se juega el pase a los Playoff

El equipo de hockey Banfield enfrentará este domingo a Martín Güemes en Luis Guillón, por la última fecha de la segunda categoría metropolitana y de conseguir el triunfo, accederá a los playoff por un lugar en primera. “Estamos mentalizados en que tenemos que ganar como sea”, sostuvo Kevin Miguens en dialogo con Info Región.

“Si empatamos o perdemos nos quedamos afuera y la idea es ascender. Tenemos que ganar para tener dos partidos más en lo play off. Allá le ganamos pero eso no significa que acá tengamos ventaja. Va a ser muy duro porque es ganar o morir”, expresó el volante.

Siguiendo con el análisis del partido, añadió: “Güemes viene con un gran año, trabajando hace tiempo con el mismo entrenador y van a venir a buscar su lugar en los play off. Se que están más ansiosos que nosotros porque están jugando con que hicieron un gran año y tienen que aguantar ese cuarto puesto. Van a venir a empatar o ganar a como dé lugar pero nosotros estamos mentalizados en ganar como sea”.

Para el choque de este domingo tuvieron dos semanas de preparación, debido a que no hubo acción en la categoría por las elecciones generales. Al respecto, el volante admitió que eso le jugó en contra por la “ansiedad” que genera un partido de estas características. “Yo quería jugarlo ya el partido porque venimos bien y tuvimos varios parates en la segunda rueda y es algo que no nos gusta”, reconoció.

El año

El conjunto del sur del Conurbano marcha en el quinto puesto con 43 puntos y está a dos de su próximo rival. Tras una primera ronda donde los resultados no acompañaron, los dirigidos por Hernán Gómez tuvieron una segunda rueda muy buena que les permitió meterse en la pelea.

“Nos fuimos acomodando con el correr de las fechas, arrancamos el año con entrenador nuevo y nos llevó tiempo adaptarnos a su idea de juego. Cambiamos la alineación y utilizamos un sistema diferente en ataque, que una vez que lo ajustamos en la segunda etapa, nos dio más gol y obtuvimos mejores resultados”, explicó.

Además, remarcó que desde que empezó la segunda etapa sabían que “había que ganar todos los partidos para tener una posibilidad arriba” y que esa es la mentalidad a la que llegan al último encuentro.

En cuanto a la evaluación del torneo, Miguens aseguró que “el resultado del domingo no debería cambiar el balance del año”. “Si va a ser importante jugar o no los play off, pero si el resultado es negativo no va a desvalorizar todo lo hecho”, concluyó.