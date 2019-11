Lomas: Perdió su casa, se refugió con su hermana pero están por quedar en la calle

Luján vivía con su madre, una jubilada de 70 años, cuando el agua destruyó su hogar. Se mudó con su hermana pero no pueden afrontar el alquiler y están al borde de quedar en situación de calle.

Una vecina de Banfield perdió su casa durante el temporal que castigó con dureza al distrito de Lomas de Zamora semanas atrás. Ya pasaron 20 días, no encuentra respuesta del Municipio de Lomas de Zamora y pide ayuda para poder afrontar esta difícil situación.

“El 12 de octubre se derrumbó mi casa con la tormenta. Tuve que irme a lo de mi hermana con mi mamá, que es jubilada, porque está inhabitable. La situación es urgente porque yo estoy desempleada y mi hermana va a dejar su departamento porque no lo puede pagar”, contó Luján a Info Región.

La vecina apuntó de que “más alla de la demolición y la futura construcción de la nueva casa”, lo que “preocupa es el presente”. “Mi mamá tiene 70 años y yo no tengo trabajo. No tenemos más familia para pedir hospedaje y no podemos afrontar un alquiler. Necesitamos respuestas”, agregó.

Luján señaló que la ayuda por parte de la Defensoría del Pueblo “es buena en cuanto a la comunicación pero no a los hechos”. “Tenemos un futuro incierto. Las expectativas que podemos llegar a tener, parecen fantasiosas”, añadió.

“Yo creo en la gente de Banfield y de Lomas, que nos ayudó cuando se enteró de nuestra situación. Tengo muy en claro que es algo complejo, pero también es urgente”, recalcó, y bregó por una asistencia del Municipio.

Hoy, la vecina pide cualquier tipo de ayuda a la comunidad, su deseo es conseguir trabajo y poder salir de esta triste situación. “No quiero que me regalen nada. Desde la Defensoría nos dan una mano, pero no como para pagar un alquiler. Por eso hasta pido trabajo. Necesito una mano”, concluyó Luján.

Durante el feroz temporal de principios de octubre, hubo cientos de vecinos evacuados tanto en Lomas de Zamora como en Esteban Echeverría, los dos distritos de la Región más afectados por la suba del agua; de hecho, en Lomas, desbordó el Matanza-Riachuelo.