En Banfield, abrió un centro de asistencia integral para gente en situación de calle

La Región ha sido protagonista de distintos proyectos solidarios para ayudar y asistir a personas en situación de calle, una problemática que durante los últimos años creció en todo el país. En este marco, surgió el proyecto “Casa de Encuentro”, un centro integral ubicado en Tucumán 1290 de Banfield.

Este espacio brinda desde este sábado alimento, alojamiento, asistencia médica, psicológica, ayuda para la documentación y contención para hombres, mujeres y familias en situación de calle.

De acuerdo al relato de los emprendedores, la iniciativa surgió en junio cuando por las bajas temperaturas invernales hubo distintas campañas para asistir a quienes no tenían un techo donde refugiarse. “El proyecto surgió cuando el Jefe de Gabinete de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, abrió las puertas del local partidario para asistir a la gente y ahí vimos a la cantidad de personas afectadas y con un grupo de 14 personas decidimos que eso tenía que continuar de alguna forma”, recordó Juan Aquilino, uno de los impulsores y tesorero del centro.

El espacio brindará alojamiento todos los días, de 19 a 11. Las personas en situación de calle podrán acercarse, cenar y dormir. “Nuestra idea es poder brindar talleres de capacitación y oficio en el horario de la mañana para que puedan insertarse socialmente con un trabajo”, explicó Aquilino a Info Región. A su vez, quienes asistan al centro tendrán ayuda de psicopedagogos y psicólogos sociales “que van a estar al tanto de las problemáticas particulares de cada persona”.

El proyecto es auto solventado y aún no recibe asistencia estatal porque no posee personería jurídica. En esta línea, Aquilino indicó que “se reciben todo tipo de donaciones” y explicó que actualmente se solventan con “el aporte de 200 pesos mensuales de 150 personas que colaboran y aunque no alcanza, ayuda”.

La Casa de Encuentro está ubicada en Banfield Este, sobre la calle Tucumán 1290. El establecimiento cuenta con capacidad para 30 camas, aunque advirtieron que en un principio solo se van a ofrecer 15. “Arrancamos con 15 para ver día a día con que nos vamos encontrando”, sostuvo el tesorero del espacio al tiempo que invitó a la comunidad a participar de la inauguración que se llevará a cabo este sábado a partir de las 17.30.