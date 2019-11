Desesperada búsqueda de un hombre en Lomas de Zamora

Raúl Héctor Nogales tiene 43 años y falta de su hogar desde el 31 de octubre. La familia lo busca desesperadamente y advierten que puede estar deambulando por la calle si sufrió algún episodio delictivo, ya que hace cuatro año sufrió un ACV y le quedaron secuelas en habla y audición.

“Se dirigía a diagonal 64 de Ollimpo a pagar algo. Le mando un whatsapp al compañero a las 11:15 diciendo que pagaba y ya se dirigía a su trabajo, pero nunca llegó y su última conexión fue a las 11:23”, contó Karina Fabián, su hermana, quien ya recorrió la zona en la que fue visto por última vez y hospitales.

La mujer advirtió que si sufrió algún robo y fue golpeado, “puede andar deambulando” y en un estado de confusión que no le permita desenvolverse con normalidad y regresar a su hogar. Es que el hombre sufrió hace cuatro años un ACV (Accidente Cerebrovascular) y “le quedaron secuelas en el habla y la audición”.

Héctor tiene 43 años, estaba vestido con remera negra, pantalón azul, un buzo azul y zapatillas negras. Llevaba una mochila negra cuando desapareció. Tiene cabello castaño oscuro, es deglado y mide 1,65 metros.

“Lo busque por donde desapareció y unos vendedores dijeron que les pareció verlo ese día pero no recuerdan bien. Si le robaron y lo golpearon, debe estar deambulando y no sabe cómo volver”, advirtió Karina, quien aclaró que ya recorrió hospitales para ver si había ingresado pero no hay datos sobre su paradero.

La denuncia sobre su desaparición fue radicada en la comisaría décima de Lomas de Zamora (Ingeniero Budge). Si alguno vio o sabe algo, puede comunicarse con la dependencia de Puente La Noria o bien con la familia: 11 3342-6015 (Karina, hermana) y 42852420 (Ana Angélica Fabián, madre).