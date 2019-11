Se incendió una cafetería en Esteban Echeverría

Dos dotaciones de bomberos sofocaron el fuego, que habría iniciado en la cocina del establecimiento. A su vez, informaron que no hay heridos.

Dos dotaciones de bomberos sofocaron el fuego, que habría iniciado en la cocina del establecimiento. A su vez, informaron que no hay heridos.

La cafetería Velvet de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, se prendió fuego este lunes y dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego.

El fuego habría iniciado en la cocina del establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Rotta y Alem, luego de un problema con una de las parrillas y el extractor de humo. Según precisaron los bomberos, no habría heridos.

El incendio ocurrido este lunes en Velvet es el tercero que tuvo lugar en la Región en noviembre. En primer lugar, el mes comenzó con un incendio en una maderera en Adrogué, donde no hubo heridos.

Este sábado, por su parte, una vivienda en Lanús se prendió fuego y los Bomberos Voluntarios de dicho distrito rescataron a una mujer que se encontraba en la casa, para luego sofocar el incendio.