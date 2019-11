“Nos va a calificar la historia”, aseguran desde el Gobierno

El presidente Mauricio Macri encabezó este martes una reunión de Gabinete. “Nos va a calificar la historia”, aseguró el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, al ser consultado sobre el balance de la gestión de Cambiemos, en una conferencia de prensa.

Secundado por el Secretario de Modernización y vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, el titular de la cartera educativa advirtió que no podía calificarse ni a sus pares debido a la falta de objetividad. “Nos va a calificar la historia y la gente”, respondió ante la consulta de la prensa. “A un gobierno lo califica la historia”, insistió.

Por otro lado, el funcionario señaló que el de los docentes porteños es un “paro político”. Los docentes porteños nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizan un paro de actividades, en reclamo del adelantamiento de la discusión paritaria, y en rechazo a la eliminación de la herramienta del mérito en los concursos docentes.

Y aventuró: “Es raro que haya un paro en la jurisdicción donde Cambiemos gano con el 55 por ciento de los votos a siete u ocho días de la elección”. Insistió en que se trata de una medida de fuerza con un objetivo político y planteó que “el acuerdo debe ser respetado por ambas partes”, en alusión al que había alcanzado el sector con las autoridades.

“Así como durante cuatro años dije que los paros que se la hacían a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri tenían fines políticos, van a ver paros en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corrientes, pero no en otras jurisdicciones. Son paros políticos”, insistió Finocchiaro.

Respecto al reclamo de la paritaria nacional docente, eliminada durante su gestión, aclaró: “No existió jamás paritaria docente nacional”. “El presidente no puede eliminar lo que no existe. Con el decreto puso en valor el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional”, precisó, al tiempo que aclaró que la “Ctera no ha querido sentarse” en la mesa de negociación.

Y le recomendó al presidente electo, Alberto Fernández, enviar al Congreso un proyecto para que se establezca una paritaria nacional docente, aunque consideró que “sería rarísimo porque el que no paga define el salario”.

Por su parte, Andrés Ibarra valoró algunos puntos de la gestión, como la “transparencia”, pero admitió que hay derrotas, como la pobreza y la inflación. “Dejamos un país mejor”, consideró.

“Hemos lanzado los sistemas de compras abiertas y digitales, que le permiten a cualquier proveedor ver la secuencia y hoja de ruta de su compra, ver quienes participan. Del mismo modo pasa con las licitaciones públicas abiertas y transparentes. Permitieron bajar un 40 por ciento los precios de las obras públicas”, analizó.

En ese marco, consideró: “Tengo el convencimiento total que esta agenda es muy buena para la Argentina. Dejamos un país mejor”. “Asumimos los temas negativos: la pobreza es un tema que los argentinos en su conjunto no hemos podido resolver en los últimos 20 años, lo mismo con la inflación”, señaló, pero aclaró que la suba de precios es una problemática desde hace 60 años.

Bregó por ser una “oposición constructiva”, de cara al cambio de signo político.