Echeverría, tras la vuelta: “Simplemente estoy disfrutando”

El defensor no ocultó su felicidad luego del regreso a las canchas con la camiseta de Brown de Adrogué. “Agradezco este momento y al club que me dio el espacio”, indicó.

Santiago Echeverría regresó el sábado a las canchas luego de dos años de suspensión por un injusto caso de doping cuando vestía la camiseta de Independiente de Medellín, en Colombia. El defensor está de vuelta en el ámbito profesional y defiende los colores de Brown de Adrogué, elenco que atraviesa un presente complicado en la Zona B de la Primera Nacional.

El sábado fue titular en la derrota con Chacarita, en lo que marcó sus primeros minutos posterior a una larga inactividad. “Las sensaciones son inmensas, la felicidad me invade y solo puedo pensar en cosas buenas. Simplemente estoy disfrutando, agradezco este momento y al club que me dio el espacio. Quiero aprovechar todos los días de esta nueva etapa en la que me siento nuevamente futbolista”, comentó el jugador, en contacto con Info Región.

La vuelta

El Tricolor de Pablo Vico le abrió las puertas a Echeverría para estar nuevamente en un campo de juego. El marcador central tuvo una buena actuación, aunque su equipo perdió por la mínima en el Lorenzo Arandilla.

Sobre su participación frente al Funebrero, analizó: “No estoy al nivel que tendría que estar si tuviera continuidad, asimismo me fui conforme por lo que di después de dos años sin jugar. Traté de regular algunos aspectos físicos para no lesionarme, soporté de buena manera el trámite y pase una prueba importante”.

Además, destacó la “confianza del entrenador” y valoró la oportunidad que le dio de formar parte del once inicial. “El apoyo de Pablo es enorme y me hace entrar tranquilo al campo de juego”, señaló.

Lo que viene

El momento de Brown exige al plantel un triunfo cuanto antes para salir del fondo de la tabla. El domingo, desde las 15:30, recibirán por la fecha 12 a Gimnasia de Mendoza, con la urgencia de lograr los tres puntos en casa, algo que no consiguieron aún en la temporada.

“Es una situación para ocuparse. Como equipo pensábamos tener otra cantidad de puntos y el objetivo de Copa Argentina se alejó bastante. Venimos cometiendo errores infantiles y eso hay que manejar. Cuando volvamos al triunfo seguramente la confianza se va a recuperar y la cosa va a mejorar”, opinó Echeverría.

Finalmente, el defensor evaluó el próximo compromiso y realizó un análisis del poderío de los mendocinos: “Es un rival que pelea la misma parte de la tabla que nosotros, quieren salir a flote y sumar antes de diciembre. Pretendemos revertir esto y darle un triunfo a la gente. En casa siempre Brown se hizo fuerte, ese es un punto a recuperar”.