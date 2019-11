Russo reconoció que Grindetti “trabajó muy bien el corte de boleta”

El concejal electo por el Frente de Todos en Lanús Nicolás Russo sostuvo que pese a la derrota el espacio hizo “una buena elección” en el distrito al tiempo que reconoció que el intendente Néstor Grindetti “trabajó muy bien el corte de boleta” lo que le permitió obtener la reelección.

En el Concejo Deliberante de Lanús se mantendrá la polarización “En Nación y Provincia se ganó muy bien y eso me pone muy contento. A nivel local la gente decidió respaldar la gestión de Grindetti y nosotros hicimos una buena elección, sabiendo de antemano que era muy difícil de ganar Lanús. El Intendente trabajó muy bien el corte de boleta e hizo una campaña muy fuerte, de manera que ganó y hay que reconocerlo”, evaluó el referente local del Frente Renovador en diálogo con Info Región. Sobre el rol del espacio durante la próxima gestión, apuntó: “Tenemos bien claro que Lanús tiene que seguir mejorando y crecer. Lo que esté bien lo vamos a apoyar y lo que esté mal lo vamos a rechazar. El objetivo será que dentro de cuatro años tengamos una propuesta superadora para ganar la intendencia de Lanús”.

En este marco, advirtió que “el macrismo ha dejado un verdadero desastre” y alertó que “el municipio tiene una deuda enorme con el Banco Provincia”. “Pero confiamos que está en manos de Alberto (Fernández) y Axel (Kicillof) reactivar la economía para enfrentar esta situación”, completó.

“Hay que reconocer la derrota”

Russo, por último, se despegó de la denuncia que realizó el PJ local ante la Justicia por presuntas maniobras de “fraude electoral”.

“Hay que saber reconocer la derrota, no comparto esa denuncia. Hemos fiscalizado. El trabajo se hace el día de la elección y no soy de andar buscando donde no corresponde”, expresó.