“Hoy tenemos que pensar en mantener la categoría”, lamentó Ríos

Brown de Adrogué sigue sin levantar cabeza en la competencia y quedó a un paso de la zona del descenso. “Nos preparamos para estar de una manera y hoy tenemos que pensar en mantener la categoría”, lamentó su arquero Martín Ríos, luego de la derrota con Chacarita.

Los comandados por Pablo Vico sumaron su segunda caída consecutiva y quedaron a solo un punto de la zona roja de la tabla. “Los ánimos no son buenos, porque venimos de rachas negativas de no poder mostrar lo que planificamos en la semana”, manifestó su arquero.

“Nos preparamos para estar de una manera y hoy tenemos que estar pensando en mantener la categoría. Somos conscientes de la situación y nos vamos a preparar para sumar en la tabla y no pensar tanto en el descenso, que ya nos está preocupando“, resaltó, en diálogo con Info Región.

Además, tras no poder aprovechar el encuentro ante Chacarita como local, Ríos sostuvo que “cada partido que pasa, es un partido menos que no sumas y el descenso no se pelea en la última fecha”.

El presente

De las once fechas disputadas, el Tricolor apenas consiguió dos triunfos y ninguno de ellos en el Lorenzo Arandilla. “De local fue donde menos resultados conseguimos y nos preocupa, porque es nuestra casa y si no nos hacemos fuertes de local, eso nos da la pauta de que no vamos a pelear arriba”, evaluó el referente del equipo.

“Nuestro presente pasa exclusivamente por los momentos que estamos pasando los jugadores, por el nivel individual de cada uno de nosotros”, aseguró. En ese marco, desligó de culpas al planteo del cuerpo técnico y enfatizó: “Nosotros somos los que ejecutamos y al ejecutarlo mal, las cosas se ven a la vista”.

Por otro lado, juzgó que en el equipo “no hay tranquilidad, hay mucho apuro y eso hace que se cometan errores”, algo que se refleja en el anteultimo lugar que ocupan de la tabla. “Sabemos el momento que estamos viviendo y creemos que tenemos que pensar en ir partido a partido”, agregó.

Lo que viene

Para que Brown pueda dar vuelta la página, tendrá que reencontrarse con el triunfo cuando visite el domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, desde las 15:30 hs. Su rival tampoco tuvo un gran comienzo en la competencia, pero el último triunfo le permitió despegarse del fondo.

“No va a ser un partido sencillo, porque ninguno lo es en el Nacional B. Hay que poner los pies sobre la tierra, trabajar bien esta semana y empezar a mejorar en los partido, que es lo único que nos lleva a sumar puntos”, sentenció.