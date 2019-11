Lomas de Zamora: El 40% de los electrodependientes no aparecen en el registro

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) y el municipio de Lomas de Zamora realizaron el primer censo de personas electrodependientes con el objetivo de “detectar vulnerabilidades para poder asistir en caso de emergencia”, indicó Mauro Stefanizzi, presidente de la organización y titular de la Coordinación de Electrodependencia de la Secretaría de Salud del Municipio. El 40 por ciento no forma parte del registro nacional.

De acuerdo al relevamiento (muestreo de 100 personas) que se llevó a cabo en Lomas de Zamora, el 42,2 por ciento de los electrodependientes no se encuentra en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) y sólo 1 de cada 10 posee una Fuente de Energía Alternativa (FAE) a la cual recurrir en casos de cortes de luz o complicaciones con la instalación eléctrica del hogar.

“La cantidad de personas que no están inscriptas nos obliga a profundizar aún más la cuestión de la entrega de los formularios, facilitar las inscripciones y la difusión de los derechos porque si no se registran es porque no conocen sus derechos”, advirtió Stefanizzi, mientras que frente a la falta de FAE, criticó que “desde el propio Estado nacional se tejió una red burocrática que impide acceder a la fuente alternativa de energía por la cantidad de requisitos que piden para poder acceder”.

Cabe destacar que en la Ley de los Electrodependientes (27351) se establece que “la empresa distribuidora entregará al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades”.

De acuerdo a Stefanizzi, el hecho de que los electrodependientes no puedan acceder a ese derecho tiene que ver con “la cantidad de requisitos que piden”, y advirtió: “Seguiremos denunciando hasta poder cambiar los requisitos y buscarle la vuelta para que no sea tan burocrático y se pueda acceder”.

El censo, que se proyectó sobre un registro de 200 personas pero que se aplicó en una muestra total de 100, determinó que la mayor concentración poblacional de electrodependientes se encuentra en Lomas de Zamora con un 30,1 por ciento; seguido por Ingeniero Budge con un 23,7 por ciento; a continuación Temperley con un 10 por ciento; Banfield con un 8 por ciento y por último Villa Fiorito con un 6 por ciento.

Sin cobertura

En diálogo con Info Región, Stefanizzi sostuvo que otro dato que le “llamó la atención” tuvo que ver con la cantidad de personas que no poseen obra social ya que de acuerdo al relevamiento casi un 50 por ciento de los electrodependientes no cuenta con la facilidad de una obra social.

“A mi me sorprendió la cantidad y ellos son justamente los que más acuden a nosotros y los que más visibilidad tienen por una cuestión de que tienen un montón de necesidades básicas insatisfechas”, remarcó el coordinador de de Electrodependencia de la Secretaría de Salud del Municipio.

Por otra parte, precisó que sólo un 6,7 por ciento vive en zonas de difícil acceso o inundables.