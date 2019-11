Carranza aseguró que ganar el Clásico “fue un alivio”

Banfield consiguió una importante victoria en la Fortaleza, para quedarse con una nueva edición del Clásico del Sur. “Fue un alivio para todos, porque estábamos complicados en la tabla y los promedios”, resaltó el autor del único gol del partido Julián Carranza.

A pesar del presente opuesto en la competencia, dado que Lanús se mantiene como el puntero del campeonato, el Taladro sorprendió de visitante. “Necesitaba un montón que se me abriera el arco y justo fue ahora en el clásico, así que me fui contento”, celebró su delantero, luego de convertir el 1-0 para la victoria.

“Fue un alivio para todos, porque estábamos complicados en la tabla y los promedios. Se venía un partido muy importante como este, también los que vienen, pero el clásico tiene un condimento especial. Por suerte lo pudimos ganar y nos llevamos los tres puntos a casa”, manifestó Carranza.

El clásico

Los comandados por Julio César Falcioni lograron sacar una ventaja en el arranque del complemento, que después alcanzaron a sostener hasta el final. “Banfield fue muy inteligente desde el primer minuto, los llevamos a nuestro juego, no los dejamos sentir cómodos a ellos”, evaluó.

“Al final, nos tiramos atrás porque habían expulsado a un jugador y tenían muchos espacios ellos para entrar. Lo sufrimos sí un poco, pero estuvimos bien parados y gracias a Dios no nos convirtieron”, expresó el delantero. A pesar de la ventaja, apenas unos minutos más tarde, Renato Civelli vio la roja por un codazo sobre el rostro de Lautaro Acosta.

Mientras que en lo personal, manifestó su alegría por haberse reencontrado con el gol, luego de una racha negativa. Sin embargo, sostuvo: “Siempre estuve bastante tranquilo, porque el entrenador me daba la confianza partido, tras partido. No sé me venían dando los goles, pero yo estaba haciendo bien el trabajo que teníamos que hacer”.

El panorama

La victoria no solo fue clave para renovar los ánimos del equipo, sino que también, sirvió para despegarse de la zona baja de los promedios, tras cinco partidos sin victorias. En ese marco, Carranza le agradeció al hincha “por estar en las buenas y en las malas, porque todo el equipo y el club tira para el mismo lado”.

“No creo que Falcioni se vaya, está muy bien con nosotros, muy contento y con muchas ganas. Si no lo vamos a tener que convencer nosotros, decirle que se quede”, sentenció, luego de que el entrenador considerara la posibilidad de dejar de conducir el cuerpo técnico del Taladro.