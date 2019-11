Manuel Castells disertó en la UNLZ y fue reconocido como profesor honorario

El sociólogo español Manuel Castells disertó este lunes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y fue reconocido con el diploma de Profesor Honorario.

El escritor presentó su libro “La nueva América Latina” junto a su coautor, Fernando Calderón; el rector de la UNLZ, Diego Molea; el decano de Sociales, Gustavo Naón; y el Secretario General de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNLZ, Miguel Briscas.

En su exposición, Castells se refirió a la “crisis estatal” que hay en América Latina. “El principal conflicto reside en la crisis en el sistema de representatividad y legitimidad del sistema político. Como primer punto es que la gente en un 80 por ciento no apoyan a ningún partido”, comenzó, y aprovechó la ocasión para repudiar el golpe de Estado en Bolivia y llamar a que “todos los países se solidaricen contra las atrocidades que están sucediendo” en el país vecino. “Hay una corrupción sistemática que se da en todos los países menos en Costa Rica y Uruguay. La corrupción es dinámica y se da en todas las sociedades latinoamericanas de todos los tiempos”, agregó.

“La conclusión de nuestro libro es violenta y depresiva. No escondemos ninguna arista. Identificamos como está América Latina pero no dijimos cómo salir de ahí, porque para salir de una situación hay que saber dónde se está”, afirmó, y concluyó: “Es un acto de responsabilidad no dar soluciones sin un debate”.

Castells señaló que uno de los principales problemas de todos los países del mundo es la “crisis de representatividad del sistema democrático”. “Las personas no creen que se les gobierne democráticamente y el 83% de la gente en Latinoamérica no confía en los partidos”, detalló.

El autor, en esa sintonía, explicó que “hoy es un día complicado” al hacer alusión a la situación que vive Bolivia. “Es un golpe de Estado”, aseguró.

En ese sentido se expresó también Molea. “Hubo organización para alterar el orden constitucional, y eso se llama Golpe de Estado”, expresó, y agregó: “Sabiendo lo que sucedió en los 70 en nuestra región y con lo que trabajamos para construir la paz, desde la universidad es mucho lo que podemos hacer para defender la democracia”.

Molea también agradeció la visita de los invitados: “Es un honor para nuestra universidad recibir hoy a Castells y a Calderón, quienes son dos personalidades relevantes en el mundo de las Ciencias Sociales a nivel mundial. Es un orgullo que visiten la primera facultad creada en el Conurbano hace casi 50 años, la cual le dio la posibilidad a los hijos de los trabajadores a acceder a los estudios superiores”, dijo.

Naón, en tanto, destacó que “es un honor” para la casa de estudios “recibir Castells, uno de los teóricos más importantes en las Ciencias Sociales y uno de los académicos más citados en todo el mundo”. Por su parte, el secretario General de Adiulza expresó: “Nos enorgullece como gremio docente a un hombre que hemos leído. Es un lujo tenerlo hoy aquí en esta facultad”.

Asistieron a la actividad la decana de la Facultad de Derecho, Fernanda Vázquez; el de Ciencias Agrarias, Carlos Rossi; el de Ciencias Económicas, Gabriel Franchignoni; entre otras autoridades universitarias.