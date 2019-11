“Recuperar la esperanza no es solo un eslogan de campaña”, subrayó Lesci

En diálogo con Info Región, la también directora de Relaciones Institucionales del Municipio sostuvo que “hay que seguir trabajando en las necesidades urgentes como la situación alimentaria sin dejar de poder programar con planificación y responsabilidad las políticas a mediano y largo plazo”.

“La prioridad sin dudas tiene que ser la recuperación económica, la generación de puestos de trabajo, las medidas económicas tendientes a que llegar a fin de mes no resulte una osadía. Recuperar la esperanza no es solo un eslogan de campaña. Es transformar la meritocracia que tanto daño hizo en volver a confiar que siendo todos responsables y con esfuerzo el plan de vida de cada uno de nosotros no es una utopía sino algo alcanzable con acompañamiento de las políticas públicas del Estado”, recalcó.