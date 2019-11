Baloni lamentó “los altibajos” de San Albano

“En el tramo final al equipo le costó mucho y entramos en una racha de derrotas de la que no podíamos salir”, reconoció el ala del conjunto de Corimayo.

Tras la finalización del torneo de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), San Albano ya piensa en el próximo certamen en busca de mejorar lo hecho esta temporada, en la cual finalizó en el octavo puesto. En este contexto el ala Luciano Baloni dialogó con Info Región y lamentó “los altibajos” del equipo.

“Nos costó mucho encontrar la regularidad, ya se sabe que es un torneo muy largo y este año para colmo cada tres fechas había un parate que tal vez no le resultaba beneficioso a todos los equipos porque cuando empezabas a encontrar ritmo te encontrabas con una semana libre en el medio”, sostuvo el forward.

Además, reconoció que “en el tramo final al equipo le costó mucho”, ya que entraron “en una racha de derrotas” de la cual no podían salir y “no salían las cosas”. Los de Corimayo finalizaron octavos con 58 puntos y pese a un buen comienzo, no pudieron pelear por los puestos de ascenso.

“Cuando uno pone tanto esfuerzo y las cosas no salen, terminás frustrado. Sabíamos que no peligraba nuestra estadía en la división pero de todas maneras nos preocupaba no encontrar la victoria, por suerte contra Banco Nación y San Martín pudimos ganar y levantar los ánimos”, añadió. En cuanto a la irregularidad del equipo, el ala consideró que fue consecuencia de “muchos factores”, pero hizo hincapié en las lesiones ya que este año tuvieron “más de lo normal”.

Lo positivo

Baloni rescató que “el equipo siempre tiró para adelante cuando las cosas se hacían cuesta arriba” y subrayó que “muchos chicos tuvieron la posibilidad de debutar en Primera este año y conocer lo que eso conlleva y significa”. “Eso siempre los motiva a seguir esforzándose y a impulsar el plantel para adelante. La rotación también tiene su lado bueno”, agregó.

Además, valoró el año personal en el que pudo volver a tener rodaje y ser parte de la tercera línea del equipo, tras un 2018 interrumpido por lesiones y ponderó que su temporada “fue de menos a más”.

“El año pasado tuve dos operaciones de larga recuperación que me alejaron del deporte todo el año, hasta que me dieron el alta en marzo cuando arrancó el torneo y empecé desde abajo a pelearla por un puesto. Fui poco a poco mejorando desde lo físico y desde lo técnico y después de mucho esfuerzo pude conseguir mi objetivo de volver a jugar en Primera. Así que personalmente muy contento por haber logrado el objetivo que me propuse”, resaltó.

Por mejorar

Ya pensando en el 2020, el ala evaluó que en líneas generales “el plantel tiene que mejorar principalmente desde lo físico” ya que en ese aspecto el equipo “se quedó un poco”.

“Necesitamos tener una pretemporada exigente para ponernos a tono y después aceitar todos los puntos de inicio de juego, ya que este año no tuvimos una gran obtención. Ya teniendo esas bases sólidas podes empezar a laburar en las pequeñas cosas del juego que te van a permitir hacer la diferencia y poder estar todo el año peleando arriba como supimos hacer durante temporadas anteriores”, concluyó Baloni.