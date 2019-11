Cambio de gobierno: gremios bonaerenses apuestan a un diálogo “fructífero”

Gremios bonaerenses apuestan a entablar un diálogo “fructífero” con las nuevas autoridades de la provincia de Buenos Aires: el 10 de diciembre asume Axel Kicillof. Tanto la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), como la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señalaron que la gestión de María Eugenia Vidal fueron “cuatro años de poder adquisitivo”.

Los tres gremios coincidieron en valorar la decisión del pueblo que “rechazó el modelo de ajuste que impusieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en los últimos 4 años”, al votar al Frente de Todos. Coincidieron en que “fueron cuatro años de pérdida de poder adquisitivo y políticas de ajuste sobre los trabajadores” al tiempo que advirtieron que tienen “buenas expectativas” sobre las discusiones paritarias que comenzarán con el nuevo gobierno.

“Ante cualquier cambio político tenemos expectativas, pensamos que el gobierno que viene tiene la visión y la formación de la ideología de las paritarias, cosa que el gobierno actual no tuvo porque no cree en las paritarias ni en la discusión con los trabajadores”, sostuvo Jorge Sotelo, secretario adjunto de AJB. “Esto no quiere decir que no vaya a existir el conflicto pero por lo menos habrá un lugar de escucha que es muy importante”, aclaró.

Marta Márquez, la titular de CICOP, aseguró que aunque desde el gremio ponen las expectativas en su propia “capacidad de lucha” también esperan poder lograr “un diálogo fructífero” con el nuevo gobierno. “Esperamos ser convocados para poder hablar sobre salarios y condiciones de trabajo pero sobretodo para discutir cómo encarar un sistema de salud pública que requiere reformas profundas para superar la fragmentación”, sostuvo. Esperan encontrar funcionarios a cargo del área de salud que “entiendan lo público como una inversión y no como un gasto, como ha sucedido estos últimos años”.

Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar De Isasi, remarcó que “la gente votó contra un modelo económico de exclusión, contra la falta de trabajo, voto por salud, por educación y por políticas salariales y ahora el gobierno electo tiene la fortaleza de tener el voto mayoritario para cambiar el rumbo de la Argentina y que haya un país para todos”. Planteó, asimismo, que la postura del gremio será “la misma de siempre al principio de todos los gobiernos, pedir reuniones, explicar los pedidos y ver la voluntad política”.