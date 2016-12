PRIMERA B

"Buscaremos hacer una buena pretemporada", aseguró Berón

El Tallarín volverá a los trabajos la primera semana de enero.

El delantero de Talleres de Remedios de Escalada reconoció malestar por los resultados en la primera parte del campeonato, en tanto que de cara al descanso, indicó: “Hay que mentalizarnos en el año que viene para tratar de revertir la situación”.

Talleres de Remedios de Escalada se despidió de la primera etapa del campeonato en la Primera B con una derrota 2-1 como visitante de Tristán Suárez. En consecuencia, el albirrojo ratificó que no tuvo un buen semestre por lo que deberá reacomodar las ideas en el descanso y, de la mano de Daniel Vicentín, empezar a escalar posiciones en una tabla que lo muestra ante último con 16 puntos.



"No tuvimos un buen semestre, los resultados no se dieron aunque esperábamos otra cosas. De visitante nos costó, pero no es excusa, hay que hacer una buena pretemporada y revertir la situación", explicó Eduardo Berón, en charla con Info Región.



Les cuesta



Para acentuar un mal certamen, cada vez que Talleres salió de Escalada perdió. Fueron nueve las caídas como visitante en el semestre, situación que desencadenó, entre otros factores, en los cambios de dos cuerpos técnicos, el primero comandado por Cristian Aldirico y posteriormente el propio de Ricardo Rodríguez.



No obstante, el funcionamiento no siempre fue condescendiente con el resultado final, es que el Tallarín evidenció por momentos buen fútbol, pero la falta de eficacia y los errores en defensa a la larga le costaron caros.



En esa línea, Berón, apuntó: “De visitante estamos teniendo mucha mala suerte, nos debemos esa cuota de fortuna que necesitan todos los equipos. Ahora vamos a pensar en lo que pasó y mentalizarnos en el año que viene para tratar de revertir la situación”.



Además, en torno a la última caída con Tristán Suárez (1-2), continuó: "Hicimos un buen partido, ellos se encontraron con dos golazos y se llevaron los tres puntos. Genera fastidio porque queríamos cerrar el año con un triunfo".



La recuperación



Berón volvió cuatro fechas atrás ante Almirante Brown (derrota 2-1) luego de estar inactivo desde mayo (en un partido ante la UAI Urquiza) producto de una lesión en el tendón de Aquiles. En ese sentido, si bien empezó a sumar minutos del fútbol aún no está en la plenitud de sus condiciones, es por eso que tomará el descanso para recuperarse física y futbolísticamente.



“Me siento bien, me falta una pretemporada, les dije que no estaba con todas mis posibilidades pero quería estar en los últimos partidos, pensé que podía ayudar al equipo para que levante. Espero arrancar de la mejor forma el año que viene”, finalizó el atacante.



LNR de la Redacción de Info Región.