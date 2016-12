RUGBY

Cappiello concluye un año de “buenas experiencias”

El jugador de los de Burzaco sacó sus conclusiones sobre la temporada.

El centro de Pucará realizó un balance “positivo” de su 2016 gracias al “nivel alto” que mostró en Argentina XV, aunque con un rendimiento “irregular” en el Rojo, más allá de que logró mantener la categoría. “Tengo ganas de seguir creciendo”, expresó, en diálogo con Info Región.

Juan Cappiello vive los días finales de un 2016 en el que tuvo mucha acción deportiva, ya que fue parte del equipo de Pucará que logró la permanencia en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, y logró títulos con los seleccionados que integró.



En ese sentido, el centro indicó: “El balance es positivo. Si bien con Pucará no nos fue del todo bien, tuvimos una etapa clasificatoria bastante irregular, al igual que en el Top 14, mantuvimos la categoría y debemos ajustar las cosas en las que fallamos. Por otro lado, participé de Argentina XV y en Buenos Aires (ganó el campeonato argentino), con lo que sumé buenas experiencias".



“Me quedo con dos momentos destacados en cuanto al juego y ambos fueron con la camiseta argentina: uno se dio al inicio, cuando obtuvimos la Americas Rugby Championship, y el otro fue en el logro del Americas Pacific Challenge (en Montevideo)”, puntualizó el jugador del Rojo.



El club



El back fue parte de los de Burzaco durante la temporada, en la que, luego de un mal inicio, lograron finalizar en la 11º posición del Top 14 de la URBA, por lo que continuarán en la máxima categoría durante el próximo año.



Con respecto a su nivel en particular, Cappiello sostuvo: “A lo largo del certamen, siento que fui irregular, no sé si porque el equipo no andaba muy bien y nunca se terminó de ensamblar, pero no fue mi mejor momento con Pucará, así que voy a encarar de la mejor manera el 2017 para tener un gran rendimiento y lograr un buen rugby”.



“Con el club remontamos un Top 14 que venía bastante complicado desde el inicio, supimos ganar los partidos claves para mantener la categoría, sabiendo que dos conjuntos iban a descender, así que cumplimos el objetivo a base de entrenamientos, sacrificio y ganas de dejar al club lo más alto posible”, expresó el centro.



En consecuencia, el centro indicó: “Se valoró muchísimo el hecho de seguir en Primera, porque la propuesta del equipo era esa y dejar al club en esa división es importante para la gente, que nos apoya siempre, los dirigentes y las infantiles”.



Seleccionado



Sin embargo, la actividad del back no se limitó a los encuentros disputados con la camiseta roja, sino que también fue parte de Argentina XV, con el que se consagró en dos certámenes y alcanzó la final en el Nations Cup (cayeron 20-8 ante Rumania).



“Mi análisis es positivo porque hubo mucha competencia este año y tuve la oportunidad de jugar, por suerte con nivel alto, así que fue completamente bueno y sigo con ganas de estar para crecer aún más”, mencionó el hombre de los de Burzaco.



Concentración



El combinado nacional pasó días de concentración desde el lunes 12 hasta el jueves 22, en el Buenos Aires Cricket & RC, bajo el mando de los entrenadores de los Jaguares Raúl Pérez, José Pellicena y Martín Gaitán.



El centro analizó el valor de los ensayos en el cierre de la temporada: “Nos sumó a todos, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Vino bien desde el aspecto físico y rugbístico, se hizo hincapié en las destrezas individuales, así que uno termina el año de la mejor manera”.



“Los entrenadores siguen observando a los jugadores que consideran importantes para el sistema o para los distintos seleccionados que representan al país”, concluyó Cappiello, en charla con este medio.



