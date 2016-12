NACIONAL B

Bordacahar: “Era importante terminar con un triunfo”

El Milrayitas retomará los entrenamientos el tres de enero.

Luego de la victoria del lunes 1-0 sobre San Martín de Tucumán, el delantero de Los Andes señaló que fue un “partido difícil y trabado” aunque celebró que el equipo mantuvo el cero en el arco. “Lo pudimos aguantar y nos quedamos con los tres puntos”, apuntó.

Los Andes inició su descanso posterior al triunfo del lunes 1-0 sobre San Martín de Tucumán en el Eduardo Gallardón, situación que les permitió cortar con una racha de cuatro igualdades consecutivas, además de cerrar el 2016 con una sonrisa y más cerca de las posiciones de clasificación a la Copa Argentina (está en la 17º ubicación, a un punto del pase al torneo federal).



“Fue un partido difícil, trabado, por momentos mal jugado, pero lo importante era terminar con un triunfo en esta cancha en la última fecha del año. Se nos vinieron algunos fantasmas de los últimos empates, pero lo pudimos aguantar y nos quedamos con los tres puntos. Ahora vamos a descansar un poco y en poquitos días empezar la pretemporada”, expresó Cristian Bordacahar, en dialogo con la prensa.



Cierre perfecto



En las últimas cuatro fechas, con altibajos en su rendimiento, el Milrayitas no pudo salir del empate (Nueva Chicago, Instituto, Argentinos Juniors, Chacarita). Frente a esa seguidilla, el triunfo ante los tucumanos tuvo un condimento extra ya que les permitió retornar a la cosecha de tres puntos y llegar al descanso con otra cara.



En sintonía, Bordacahar señaló: “La idea es tratar de jugar como lo hicimos en los últimos partidos, pero esta vez fue más trabado. Lo importante era ganar, nos quedan dos o tres fechas para intentar clasificar a la Copa Argentina que es una meta que nos pusimos, estamos por ese camino, buscaremos recomponer fuerzas y volver con todo”.



“Si hay algo de lo que estamos seguros es que ningún equipo nos pasó por arriba. Cualquiera puede ganar, siendo regular y teniendo seguro el arco nuestro, sumado a la contundencia, se puede. Ojalá continuemos de esta manera o mejor porque la institución está por cumplir cien años y sería lindo pelear un campeonato”, recalcó el atacante.



Balance personal



El centro delantero de Los Andes dio el presente en todos los partidos de la temporada y con tres goles es el segundo máximo anotador del grupo, por detrás de Andrés Vombergar que llegó a siete. Con esas cifras, el ex Chacarita desarrolló una aceptable primera parte de la temporada, aunque reconoce que buscará levantar la vara para el 2017.



“Siendo delantero me hubiese gustado tener más gol, pero venia de un año sin jugar por una lesión. El club me buscó y estoy muy agradecido, fui titular en casi todos los partidos salvo uno (ingresó en el complemento, en la derrota 2-0 ante Almagro). Me voy contento porque me vieron bien, ojalá pueda hacer la próxima pretemporada completa y estar mucho mejor”, concluyó Bordacahar, en charla con los medios.



LNR de la Redacción de Info Región.