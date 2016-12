#PARAQUENOTEPASE

El duro descargo de las familias tras el freno a las leyes penales

En un video de You Tube se los puede ver, entre otros, a Matías Bagnato, Gladys Cabezas y Carolina Píparo. "Las leyes no las leyeron. Parece que no les interesamos", lamentan desde el Senado, donde ayer pidieron que hoy se debata sobre tablas la protección a los derechos de las víctimas de delitos y la modificación de la ley 24.660 de Ejecución Penal, entre otras.

* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Diciembre de 2016