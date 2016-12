LLAVALLOL

Trabajadores de Canale acumulan cuatro meses sin cobrar.

Si bien indicaron que se les pagó la mitad del sueldo de octubre, todavía aguardan el otro 50 por ciento junto a los salarios de septiembre, noviembre, diciembre y también el aguinaldo. “Resistimos como podemos”, expresaron a Info Región.

Trabajadores de la fábrica Canale, de Llavallol, llevan cuatro meses sin cobrar y, en el marco de las Fiestas, la situación “se hace muy difícil”.



“Estamos aguantando como podemos, organizados entre todos los compañeros y tirando para adelante. Son fechas muy delicadas en las que uno necesita tener su plata para poder pasar las Fiestas con la familia y se hace todo cuesta arriba”, enfatizó a este medio Nicolás, delegado del sector metalúrgico de la fábrica.



Explicó que “sigue todo igual” y que recién “el viernes de la semana pasada pagaron un 50 por ciento del sueldo de octubre”. “Todavía nos deben la otra mitad junto a septiembre, noviembre, diciembre y el aguinaldo”, puntualizó.



“Desde la empresa nos habían presentado un cronograma de pagos que no cumplieron. El lunes tuvimos audiencia en el Ministerio de Trabajo y es compleja la perspectiva de regularizar los sueldos”, enfatizó.



Y añadió: “Estamos trabajando, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Pedimos lo que es nuestro, el salario que ganamos haciendo nuestro laburo”.



En la planta de Llavallol, ubicada en el cruce de las calles Santa Catalina y Piedrabuena, son aproximadamente 150 empleados que no cobran, entre los que se encuentran trabajadores del sector metalúrgico, alimenticio y de centros de distribución y también personal administrativo.



El festival. Por otra parte, se refirió al festival que organizaron el fin de semana los trabajadores para recaudar fondos. Destacó que “en total se acercaron unas 300 personas” y que “las expectativas fueron totalmente cumplidas”.



HPF de la redacción de Info Región.