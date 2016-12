FUTSAL

Santoro: “Banfield tiene todo para ser potencia”

Con Santoro, el plantel volverá a los trabajos la primera semana de febrero (Foto: Néstor Maio).

El ex entrenador de inferiores en el Taladro llegó a la conducción técnica del plantel principal, luego de la salida de Ezequiel Gazzo y planteó los nuevos objetivos: “En tres años esperamos estar compitiendo en los playoff de la Primera, para eso en el medio hay que armar un equipo, un buen grupo, ascender y consolidarse”.

Emanuel Santoro se convirtió esta semana en el elegido por la dirigencia de Banfield para reemplazar a Ezequiel Gazzo en la conducción técnica del primer equipo de futsal y diagramar, de esta manera, lo que será el 2017 donde buscarán retornar a la máxima categoría.



El entrenador logró una destacada labor en las inferiores (fue campeón con la Tercera y Cuarta división), situación que desencadenó en una reivindicación en la institución pero a cargo del grupo principal.



“Fue un poco inesperado, no lo veía venir. Había un cuerpo técnico que para el año que viene estaba confirmado y por decisiones propias decidió irse. A mí me agarró en Colombia porque estaba con la Selección Sub 14, me enteré lo que pasó, se contactaron conmigo, nos reunimos y le dimos para adelante. Confirmamos el mismo cuerpo técnico que venía trabajando, con Guido Viggiano como preparador físico y sumamos a Lautaro Thorp como ayudante de campo”, apuntó, en dialogo con Info Región.



La llegada



El director técnico, de 30 años, se coronó en el campeonato con la Tercera y Cuarta categoría del albiverde. En esa línea, también ganó el Nacional Juvenil Sub 16 y los Juegos Sudamericanos Medellín 2016 con la Selección Sub 14.



En relación a las causas que le posibilitaron dar el salto, reconoció: “Es una apuesta a una continuidad al trabajo que se viene haciendo. La realidad es que en el fútbol los resultados mandan y tuvimos la suerte que los conseguimos, con algunos refuerzos y subiendo chicos de inferiores, la idea es pelear cosas importantes”.



“Primero necesitamos la conformación de un buen grupo humano que seguido de eso se transforme en un buen equipo de futsal. En esos puntos hay que trabajar tanto en lo deportivo como psicológico, social y grupal. Después, si haces todo bien, la pelota puede entrar o no, pero la idea es devolver a Banfield donde tiene que estar”, continuó.



Pasar de página



La corriente temporada, que significó la vuelta del albiverde a la Segunda División (descendieron a finales del 2015), no contrajo los resultados esperados en el equipo que condujo Gazzo, es que una mala primera rueda dejó casi sin chances de ascenso a mitad de año, por lo que en la continuidad cumplieron con la meta de sumar y alejarse de los puestos por el descenso (finalmente culminaron 11º con 43 puntos).



“Fue un año para olvidar en el sentido de resultados, sirvió para que varios chicos sumen sus primeras armas, pero Banfield no está para pelear el descenso de la B a la C, sino el ascenso a la A, es un club que tiene todo para ser potencia en el futsal y vamos a prepararnos para luchar por eso. En tres años esperamos estar compitiendo en los playoff de la Primera, para eso en el medio hay que armar un equipo, un buen grupo, ascender y consolidarse en la A”, indicó Santoro.



Por último, en contacto con este medio, opinó a cerca de la posibilidad de incluir juveniles en el elenco principal: “Son chicos y el salto a Primera debe ser progresivo. Banfield tiene una mina de oro, pero son jugadores de 16 o 17 años. Puede haber uno que alterne o dos, pero no todos pibes porque los quemas”.



LNR de la Redacción de Info Región.