NACIONAL B

Vico: “Mantuvimos los pies sobre la tierra”

El balance del experimentado director técnico.

El entrenador de Brown de Adrogué analizó el 2016 de su equipo, que tuvo un primer semestre “positivo”, en tanto que en la segunda parte esperaba finalizar “más arriba”, aunque valoró que no dejaron de lado el “objetivo” de la permanencia. “Concluimos con un buen nivel de fútbol”, expresó, en diálogo con Info Región.

Brown de Adrogué transita los días finales de un año que lo sostuvo, por primera vez en la historia, en el Nacional B, debido al buen certamen que realizó en el primer semestre. Además, el comienzo de la temporada 2016/17 lo mostró con un rendimiento irregular, aunque lejos de la zona de descenso.



En ese sentido, Pablo Vico expresó su balance: “Mantuvimos los pies sobre la tierra y a lo largo del año fuimos claros en que, si con el correr de los partidos los resultados nos acompañaban, sería todo mucho mejor para el club, pero siempre y cuando no perdamos la cabeza pensando en otra cosa que no sean los promedios”.



“En el semestre inicial hicimos 28 puntos (ocuparon el décimo lugar), que era la idea armada para tratar de mantener la categoría, pero luego entramos en una irregularidad bastante pronunciada, que la solucionamos antes de estas vacaciones”, indicó el entrenador, en diálogo con Info Región.



El análisis



Los de Adrogué consiguieron por primera vez mantener la categoría en la finalización de un certamen del Nacional B, ya que los 28 puntos sumados en el torneo del primer semestre, lo consolidaron en la segunda división.



El semestre final, que fue el primero de la temporada que está en curso, mostró un rendimiento cambiante del Tricolor, que comenzó como líder en las fechas iniciales, aunque luego sufrió una irregularidad con derrotas, de las que se recuperó sobre el cierre, para sumar los 25 puntos con los que finalizó 2016.



Con respecto al comienzo del año, Vico manifestó: “El primer torneo fue importante y positivo por las unidades conseguidas, porque este grupo siempre mantuvo la idea de mirar los promedios, y, si en algún momento se dijo que pensábamos que Brown estaba para cosas mayores, fue mentira”.



“El segundo semestre tiene tres etapas, porque habíamos arrancado el campeonato como líderes durante las primeras cuatro fechas, con alegría e ilusión de la gente. Después sufrimos un momento en el que las cosas no nos salieron de la mejor manera, pero, por suerte, hubo final feliz”, mencionó el director técnico.



Asimismo, el entrenador destacó los merecimientos de su equipo, en la segunda parte del 2016: “Esperaba terminar más arriba, porque si se analizan los partidos, este equipo tendría que tener entre cuatro y cinco unidades más, como por ejemplo se dio en los cruces ante Chacarita y San Martín de Tucumán, entre otros. Con 30 puntos, se habría redondeado un torneo espectacular”.



Futuro



En relación a la etapa final de la temporada que se está disputando, el director técnico cuenta con la posibilidad de sumar dos incorporaciones a su plantel, teniendo en cuenta el mercado de pases de verano, previo al reinicio del fútbol (el fin de semana del 28 de enero).



“Todavía no me senté a hablar con el Presidente (Adrián Vairo), pero tengo la idea de utilizar los dos cupos de refuerzos, aunque antes de charlar con los dirigentes no voy a dar precisiones sobre lo que pretendo”, concluyó Vico, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.