PRIMERA DIVISIÓN

Romero indicó que les faltó “manejar la pelota”

El lateral logró la titularidad sobre el cierre del año. (Foto: prensa Temperley)

El defensor de Temperley lamentó el “retraso” en el campo que tuvo Temperley durante la segunda etapa de la derrota 1-0 frente a Quilmes, en condición de visitante, aunque afirmó que el empate hubiera sido “lo correcto”. “Ellos desarrollaron un juego más ofensivo que el nuestro”, señaló, en diálogo con Info Región.

Temperley concluyó el año con una noche negativa, debido a que el lunes cayó 1-0 frente a Quilmes, en condición de visitante, por la 14º jornada del torneo de Primera División. De esa forma, el Celeste finalizará el 2016 en zona de descenso, con un promedio de 0.983.



Patricio Romero analizó el desarrollo del cruce: “Fue un partido en el que ninguno de los dos sacó diferencias, porque se jugó en mitad de cancha, con una primera etapa muy pareja, aunque en la segunda nos quedamos y faltó manejar la pelota”.



“Si se analiza directamente el resultado, el empate hubiera sido lo correcto por lo que mostró cada uno, pero el error nos costó muy caro, y da más bronca perder así”, expresó el defensor, en diálogo con Info Región.



El encuentro



En el marco de un cruce parejo en cuanto a lo mostrado por los elencos, el Cervecero logró la diferencia en el marcador a falta de ocho minutos para el pitazo final, gracias a la conquista de Gabriel Ramírez.



Romero puntualizó sobre lo realizado por el equipo en el segundo tiempo: “No encuentro un motivo claro como para justificar lo hecho en el complemento, pero sí es para remarcar que teníamos a los dos delanteros cansados y los pelotazos no funcionaban como para aguantarla arriba. Cuando ingresó (Ariel) Cólzera se mejoró un poco, pero no alcanzó para llevarnos algún punto”.



“Nos faltó aire como para mantener la intensidad y el nivel, pero ellos hicieron un juego más ofensivo que el nuestro, así que ahí se comprende lo visto sobre el cierre del partido”, explicó el lateral.



Con respecto a las vivencias que tuvieron en el interinato de Gustavo Álvarez, quien aún no definió su posible continuidad, el defensor sostuvo: “Acatamos las órdenes de él y de su cuerpo técnico en cada práctica que compartimos, por lo que este es el buen camino, y el que hay que seguir para lo que se viene”.



Desde el inicio



El lateral por la izquierda logró la titularidad en los últimos dos partidos del semestre (victoria 1-0 ante Godoy Cruz y el mencionado ante Quilmes), en el lugar que ocupó Gonzalo Escobar durante gran parte del mismo.



“Estoy feliz por el regreso al equipo, quizás ante el Tomba en los últimos minutos me sentí cansado por la falta de ritmo, pero contra el Cervecero estuve mucho mejor”, concluyó Romero, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.