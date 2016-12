NAVIDAD

¿Cómo ayudar a las mascotas durante las Fiestas?

Proteccionistas brindaron a Info Región algunos consejos para que los animales pasen de la mejor forma las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Convocan a la comunidad a tomar conciencia del daño que la pirotecnia produce.

Desde hace algunos años, el reclamo de proteccionistas por unas Fiestas sin pirotecnia se escucha con fuerza y si bien están lejos del objetivo, parecen acercarse un poco. Advierten que si bien hay mayor conciencia de las complicaciones que puede traer el uso de estos artefactos, resta mucho camino por andar.



Desde el refugio de Esteban Echeverría, El Campito, lamentaron que pese al trabajo que realizan, la pirotecnia sigue existiendo. “Le hace mal a los animales y a las personas”, precisó a Info Región, y explicó que realizan diversas campañas para “involucrar a la gente” en esta lucha.



Una de ellas, según precisó Marcela Gorla, es pedirle a la gente que “se saque una foto con su amiguito de cuatro patas y un cartel que diga ´Basta de pirotecnia´”. Y aclaró que si bien la consigna que más resuena es contra el uso de fuegos artificiales, por los estruendos, tampoco deben usarse globos “porque desorientan a las aves” y además, “se comen la goma”.



“Para los animales es como estar en medio de una guerra porque tienen el oído más desarrollado que nosotros”, detalló la proteccionista, al tiempo que bregó: “Lo mejor es festejar en familia”.



El perro volador. Tanto desde El Campito como San Francisco de Asís, refugios de Esteban Echeverría y Cañuelas, repudiaron “el perro volador”, nombre con el que designaron un producto de una reconocida empresa que se dedica a la fabricación de fuegos de artificio. El reclamo es por lo simbólico y la propuesta de la empresa.



“Es una burla la de la empresa. Saben que es un negocio bastante importante y lo que hacen es fomentar el maltrato animal porque le proponen al niño tirar al perro y que explote”, sostuvo Gorla. “Cuando sale, tira papelitos”, apuntó Patricia Alvarado, desde el albergue de Cañuelas que suele instalar un stand en la peatonal céntrica de Lomas de Zamora.



Consejos



-No dejar a los animales solos en la vivienda



-En caso de no poder estar con las mascotas, deben dejarlos en una habitación cerrada para que no puedan escapar por asustarse



-No deben quedar atados ni en exteriores



-Debe quedar una radio o televisor prendido para aplacar los estruendos de afuera



-Deben tener identificación frente a la posibilidad de que escapen (con nombre del animal y el teléfono del dueño)