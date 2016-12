PRIMERA B

Vicentín continuará al mando de Talleres

Vicentín dirigió dos partidos con un triunfo y una derrota. (Foto: Prensa Talleres).

El entrenador interino del albirrojo fue confirmado ayer por la tarde en el cargo para dirigir los destinos del primer equipo cuando retomen la temporada el próximo año. De esa manera, con la conducción resuelta, la dirigencia se aboca a preparar el plantel, analizando refuerzos y salidas.

Talleres de Remedios de Escalada empieza a aclarar el panorama para el tramo final de la temporada de la Primera B que se retomará en el 2017. En esa línea, desde la dirigencia confirmaron ayer por la tarde que Daniel Vicentín, ex entrenador de la reserva, continuará a cargo del grupo principal de cara a lo que viene, cabe recordar que había asumido como director técnico interino las últimas dos jornadas del corriente semestre (triunfo 1-0 sobre Deportivo Riestra y derrota 2-1 ante Tristán Suárez).



Ahora, con la tranquilidad que da saber quien tomará las riendas del nuevo proyecto futbolístico, la dirigencia del albirrojo de dispone a diagramar las posibilidades que tienen de reforzar el equipo, en tanto también estudiar las posibles salidas.



Cierran dudas



El comienzo del campeonato lo tuvo a Cristian Aldirico al frente del plantel, posteriormente el entrenador no consiguió los resultados esperados por lo que promediando el certamen debió dar un paso al costado luego de un paso exitoso en la institución donde logró el ascenso de la Primera C a la tercera división tras seis años.



Para reemplazar al Polaco, la comisión directiva eligió a Ricardo Rodríguez. El segundo periodo del Negro por la institución distó de ser bueno, ya que sólo obtuvo una victoria en el debut frente a Barracas Central y más tarde agudizó el mal presente al cosechar seis derrotas al hilo.



Alcanzando las últimas dos fechas de la primera etapa del torneo Vicentín tomó las riendas de forma interina y dejó una buena imagen, es que el triunfo ante Deportivo Riestra le devolvió la alegría al equipo que, si bien volvió a tropezar con Tristán Suárez, nuevamente evidenció síntomas de mejora.



Es bajo ese contexto que para dejar atrás la incertidumbre, las autoridades del Tallarín eligieron a alguien del riñón de la casa para conducir al primer equipo.



La vuelta



Pensando en levantar cabeza y con serias intenciones de pelear por un lugar en el reducido, Talleres volverá a los entrenamientos la primera semana de enero, con lugar a confirmar.



