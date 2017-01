EN BROWN Y EN LOMAS

Advierten por la necesidad de donantes de sangre

Si bien no hay un situación crítica por falta de donantes, buscan promover la donación de sangre para mantener "una reserva estable".

Con la llegada del verano, faltan de donantes que se acerquen a los bancos de sangre. Ante este panorama, hospitales de la Región piden dadores para "no quedar en cero". Desde el Instituto de Hemoterapia bonaerense aseguraron que, si bien no es un escenario dramático, "no hay que esperar a estar en problemas por faltante de sangre".

El titular del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Oscar Torres, aclaró que "la gente, en general dona sangre entre marzo y noviembre de forma regular". "Después, cuando vienen las Fiestas y las vacaciones, se preocupa por eso solamente, y el tema surge porque los que no se toman vacaciones son los pacientes; sigue habiendo cirugías, leusemia, hemorragias y demás patologías que consumen sangre", explicó en diálogo con Info Región.



La directora del Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora, Nancy Gaute, aseguró que "no es habitual que la gente se acerque" para donar sangre. "En general la gente no tiene con quien venir, o no puede por el trabajo y demás", sostuvo la doctora.



"Siempre estamos pidiendo donantes, sobre todo por los pacientes que se van a internar para alguna cirugía", indicó Gaute al tiempo que advirtió que "siempre falta sangre". "La cantidad de donantes también tiene que ver con el movimiento del quirófano", afirmó.



Por su parte, la titular del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, Graciela Helou, aclaró que el banco de sangre local "tiene suficiente reservas para algunas cuestiones menores, como para algunos días", pero reconoció que "realmente no tiene muchos donantes". "En caso de que haya una catástrofe, se va a complicar la situación; por eso siempre esperamos que la gente done un poco más", planteó a este medio.



Desde la Fundación Continuar Vida, Silvia Balmaceda, recalcó que "la consigna de siempre es que hay que empezar a hablar de la importancia de donar sangre y que la gente se acerque, en lo posible, al hospital que le quede más cómodo".



Y reconoció que "la principal limitación que hay es que la mayoría de los hospitales no tiene la posibilidad de sacar las colectas a la calle y darle a la persona esa posibilidad de donar en un lugar a mano, como es el caso de hospital Garrahan".



Ante este panorama, Gaute afirmó que "la cantidad de donantes debería ser más constante, independientemente de la temporada del año que haga". "Hay gente que lo hace habitualmente, como un gesto solidario y esperando el tiempo recomendado entre donaciones", indicó.



Torres manifestó que "el tema en la Provincia es que la donación de sangre sigue siendo propio de un porcentaje de gente que va a donar porque hay otro que lo necesita en ese momento". "Y esa no es la mejor manera de tener donantes, porque en algún momento alguien no quiere ir a donar y ahi es cuando se produce el déficit", agregó.



Revertir este escenario. Desde el Instituto de Hemoterapia explicaron que la provincia de Buenos Aires se encuentra "en una etapa de conversión", donde la actitud solidaria de donar crece, pero solamente en l período mencionado que va de marzo a novimebre.



"Uno quisiera que el cien por ciento de la población vaya a donar como acto solidario dos veces al año. Si los bonaerenses que están en condiciones de donar sangre, que están entre los 18 y los 65 años, lo hicieron dos veces al año, nosotros no estaríamos preocupados, por ejemplo, ahora en el verano", dejó en claro Torres.



Como una forma de revertir el poco movimiento en cuanto a las personas que quieran donar sangre, Balmaceda recomendó "romper con el paradigma de que la gente se acerque a los hospitales para donar sangre, para que sea el hospital el que se acerque a la gente".



Torres afirmó que los centros de salud deberían incrementar los métodos para "estimular a la gente para que vaya a los bancos de sangre, para que se acerque a los hospitales donde hagan colectas". "No es que estemos en una etapa de desesperación, o que estamos sin sangre o que vamos a suspender cirugías, nada de eso. Pero es importante también difundir que no queremos estar en problemas por faltante en las reservas. Siempre se necesita de ese gesto solidario y voluntario de la gente", completó el titular del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires.







PF de la redacción de Info Región.