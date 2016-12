IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La reforma al Impuesto a las Ganancias se trata en Diputados

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa obtuvo este miércoles la media sanción en el Senado y fue girada a la Cámara baja, cuya reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda se realizó poco después. ¿Qué dice el proyecto de ley?

La Cámara de Diputados debatirá este jueves la reforma en el Impuesto a las Ganancias, aprobada ayer en el Senado.



Con la reforma, pasarían a pagar ganancias 1,4 millones de trabajadores, en lugar de los 2,2 millones que pagan actualmente. Habrá beneficios para los trabajadores por viáticos y horas extras, y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.



Se reconocen las horas extras y los viáticos con un límite de deducción de hasta el 40 por ciento, salvo en las actividades vinculadas con el transporte de larga distancia que no tienen límite. Quienes ingresen al Poder Judicial, jueces o empleados, y al Ministerio Público, fiscales, a partir de enero de 2017 pagarán ganancias.



El impuesto al juego fue modificado. El tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5 por ciento. Además, los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%. Se estableció una deducción común a todas las categorías de 51.967 pesos anuales. En el proyecto anterior, esa cifra era de $48.666.



La deducción por cargas de familia se establece por cónyuge en 48 mil pesos, y por hijo de hasta 18 años en $24.432. La deducción especial multiplica por 3,8 la cifra de 51.967 pesos anuales.



Para los jubilados la cifra no imponible pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas, lo que equivale a 30 mil pesos mensuales. Los alquileres también entran en la deducción hasta el 40 por ciento, tomando como monto máximo casi 52 mil pesos. El techo del monotributo que estaba en 400.000 y 600.000 pesos anuales pasó a 700.000 y $1.050.000.



Esta ley origina un costo fiscal bruto de casi cincuenta mil millones de pesos que será compensado, en parte, con los nuevos impuestos con los que se recaudarían casi 6.800 millones de pesos. A ese número se suma un recupero, a través del dinero que vuelve en consumo por la modificación de Ganancias de, por lo menos, 9.000 millones de pesos.



El proyecto establece una cláusula para 2017 según la cual el bache fiscal de las provincias será cubierto por el gobierno nacional a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



Media sanción. El Senado aprobó este miércoles, con el apoyo de más de dos tercios de los presentes, y envió a Diputados, el proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias elevando el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.



La iniciativa fue apoyada por el oficialismo, el peronismo disidente, la centroizquierda y la mayoría del Frente para la Victoria, mientras que el sector de ese bloque más cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en contra o se abstuvo.



El proyecto obtuvo 55 votos a favor, 2 en contra (Ruperto Godoy y Daniel Pérsico) y doce abstenciones y esta misma tarde será discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para darle dictamen y poder debatirlo mañana, con la intención de convertirlo en Ley.



En tanto, decidieron abstenerse los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso y los ultrakirchneristas Marcelo Fuentes, María Labado, Liliana Fellner, Nanci González, Anabel Fernández Sagasti, Virginia García, Hilda Aguirre, María Pilatti Vergara, Ana Almirón y Marilin Sacnum.



Pasó por comisión. Poco después de haberse otorgado la media sanción en el Senado, la iniciativa fue girada a Diputados y poco después de las 19 comenzó el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el diputado del Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof aclaró que el bloque insistirá con el proyecto acordado con otros opositores.