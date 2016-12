GANANCIAS

Para Recalde, sale “por látigo y billetera”

El jefe del bloque de diputados del FpV señaló a Info Región que el proyecto de Ganancias “es malo”. “Lamentablemente es peor para trabajadores, jubilados y monotributistas”, indicó al señalar que sobre ellos “recae el peso del costo fiscal”. "Macri consiguió votos mintiéndole a la gente”, fustigó.

El jefe de bancada del FpV en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, criticó duramente el proyecto que modifica Ganancias que fue acordado en las últimas horas entre el Gobierno, la CGT y los gobernadores al asegurar que “es malo” y que “hace recaer todo el peso del costo fiscal sobre los trabajadores”.



“Entendemos que este acuerdo, comparándolo con el nuestro de la oposición en Diputados, es malo. Estamos absolutamente en desacuerdo. Lo que sucede es que, técnicamente, necesitaríamos los dos tercios para insistir en nuestro acuerdo y no los vamos a tener”, señaló a Info Región y, aunque no dio precisiones de la postura que tomará el bloque, desmintió que ya haya decidido votarlo en general.



En ese marco, consideró que la modificación al impuesto sale “forzada” y lamentó la caída del proyecto opositor, que se había aprobado con 140 votos el 7 de diciembre. “Todo pasa porque este es un gobierno neoliberal y acá hubo una transferencia regresiva de la renta nacional en favor de los grupos más concentrados y esta es la mejor explicación de porqué este impuesto sale así, forzado”, criticó.



Y precisó: “Nosotros habíamos conseguido esta alianza (con la oposición), que duró poco, en la que habíamos acordado con varios bloques opositores, incluido el Frente Renovador, este proyecto votado en Diputados. El Senado le puso un plazo fijo porque, si no, no había modificación alguna. Al establecer el Senado que se trataba hoy, si o si tuvieron que apurarse y arreglar con gobernadores y CGT”.



“En general, usaron mucho látigo y billetera en varias cosas. La CGT a lo mejor no pudo conseguir más, pero nuestro proyecto era mucho más beneficioso para los trabajadores. Lamentablemente este es peor para los trabajadores, los jubilados y los monotributistas”, indicó el legislador, que hoy formará parte del plenario de Comisión que, se estima que desde las 19, analice el proyecto una vez que reciba media sanción esta tarde por el Senado.



Promesa de campaña. Recalde reprochó que “Macri consiguió un montón de votos mintiéndole a la gente”. “Le dijo a los trabajadores que en su Gobierno no iban a pagar impuestos a las ganancias. Acusó a Scioli de mentir en el debate y es él el que dijo un montón de mentiras”, disparó.



Y cuestionó la presión ejercida sobre las provincias. “Las necesidades fiscales de las provincias son manifiestas, entonces evidentemente esto operó como un factor de presión para que acordaran y acordaron porque Nación les dijo que se hacía cargo de la diferencia a través de los ATN”, señaló y se quejó de aún no pudieron ver la letra del proyecto. “Es muy desprolijo todo”, criticó.



“El dictamen aún no lo conocemos y la información es poca, con mucha falta de papeles y sólo explicaciones verbales. Cuando se quisieron hacer sugerencias, señalaron a los legisladores que no podían aceptar nada porque dijeron que con cualquier modificación se caía todo el acuerdo”, reprochó.



E insistió en que “si se compara lo que se va a votar hoy en el Senado” con el proyecto acordado por la oposición “es como si le rebajaran el sueldo a los trabajadores, a los jubilados y monotributistas”. “En nuestro proyecto los casados con dos hijos no pagaban a partir de 44 mil pesos y ahora va a ser desde 37 mil. Se ven perjudicados”, resaltó.



Cintia Vespasiani