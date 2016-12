CONFLICTO

“No podemos afrontar los gastos y nos cortan las cuentas”

No descartan que la suspensión del servicio se extienda.

Lo advirtió a Info Región el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, Néstor Kaprov, sobre el conflicto con PAMI. “Nos deben 3.200 millones de pesos”, precisó.

Farmacias de todo el país suspendieron por 24 horas la atención a afiliados del PAMI por la deuda de 3.200 millones de pesos.



En diálogo con Info Región el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, Néstor Kaprov, subrayó que “la situación es preocupante” ya que son “cuatro los meses de atraso”.



“Hoy se llegó al extremo de hacer un corte en el servicio de PAMI en todo el país. En el caso de Lanús, los jubilados pagan los medicamentos pero si esto se resuelve vamos a realizar los reintegros correspondientes. Llegamos a esta situación porque lo último que tenemos pago es agosto”, indicó.



Precisó, en este punto, que “la deuda es de 3.200 millones de pesos” y no descartan extender la medida si no hay novedades. “El corte es porque las droguerías cortan cuentas ya que los negocios no pueden afrontar las deudas. Compramos con un plazo de 15 días y PAMI nos paga 120 días después. Además, cuando lo hace generalmente son pagos parciales. Hay un bache en el medio que se volvió insostenible y las farmacias no pueden afrontar el gasto”, enfatizó.



“La situación cambió pero para mal”. Al ser consultado sobre la nueva administración en PAMI, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Lanús fue muy crítico al asegurar que “es cierto que hubo cambios, pero para mal”.



“Se le ajustó al jubilado y hubo dilaciones en los pagos. Anteriormente había dos meses de atraso y ahora hay cuatro. Es cierto que hubo cambios, pero el sistema de medicamentos se pauperizó”, finalizó.



