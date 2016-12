Renunció Isela Costantini a Aerolíneas Argentinas.

Ya es Ley la reforma del impuesto a las Ganancias

Diputados aprobó el proyecto por 166 votos contra 5. El mínimo no imponible ascenderá a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos, y a 27.941 ...

La balanza comercial cerró con un superávit de U$S 100 millones

La cifra se contrapone con el déficit de 736 millones de dólares de igual mes del año pasado, impulsado esencialmente por el crecimiento de las ...

Prorrogaron las sesiones extraordinarias hasta el 2 de enero

Se hizo saber a través del decreto 1282/2016 publicado este jueves en ...

En un intento de entradera, mataron a un custodio de Michetti

Se trata del suboficial auxiliar Jorge Fusco, quien fue acribillado al resistirse a un asalto en la puerta de su casa. La Vicepresidenta se expidió ...

“El Estado deberá hacer un esfuerzo pero dentro de la racionalidad”

El diputado nacional por la UCR Miguel Bazze lo manifestó en diálogo con Info Región al destacar el acuerdo entre el Gobierno, la ...

Para Recalde, sale “por látigo y billetera”

El jefe del bloque de diputados del FpV señaló a Info Región que el proyecto de Ganancias “es malo”. “Lamentablemente es ...

“No queremos que sea el principio del fin del sistema científico”

Lo señaló a Info Región Nuria Giniger, investigadora del Conicet que integra “Científicos Universitarios Autoconvocados”, ...

CGT celebró que el Gobierno "reflexionó" sobre Ganancias

Héctor Daer, uno de los tres secretarios de la central obrera, hizo un balance de las negociaciones luego de que la iniciativa consensuada entre por ...

El duro descargo de las familias tras el freno a las leyes penales

En un video de You Tube se los puede ver, entre otros, a Matías Bagnato, Gladys Cabezas y Carolina Píparo. "Las leyes no las leyeron. Parece que no ...

La reforma al Impuesto a las Ganancias se trata en Diputados

La iniciativa obtuvo este miércoles la Macri habló de la "sensatez" de los legisladores

El Presidente valoró el acuerdo alcanzado para modificar el impuesto a las Ganancias y que se tratará hoy en Represión en la audiencia del juicio a Milagro Sala

Dirigentes de diversos puntos del país aguardaban que los dejen ingresa a la sala, pero se vivieron forcejeos y momentos de tensión. Desde el FpV ...

La Corte Suprema suspendió las obras de dos represas en Santa Cruz

El máximo tribunal dictó una medida cautelar que frena los trabajos en represas “Kirchner” y “Cepernic” hasta que se implemente el proceso ...

Se define la discusión por Ganancias: seguila en vivo

Diputados discute la ley que sube el mínimo no imponible, modifica las escalas y cambia los límites del monotributo. Es luego de que ayer fuera ...

Solicitan el juicio oral para los Lanatta y Schillaci

Fue pedida por el fiscal Estanislao Giavedoni por los delitos que cometieron en Santa Fe en el marco de su fuga de la cárcel de General Alvear. En ...

Siguen sin reactivar las ventas en súper y shopping

La variación de ventas en los súper fue la tercera más baja del año, mientras que la de los centros de compras la segunda con un magro ...