LANÚS

Para el STML, el bono de fin de año “no cambia nada”

"El bono es un premio, un reconocimiento pero nosotros no discutimos eso, discutimos sueldos”, remarcó Pedelhez.

El acuerdo por el cual el Ejecutivo le otorgará 1.500 a los municipales no fue firmado por el gremio. “No discutimos bonos, discutimos sueldos”, subrayó el titular del Sindicato, Miguel Pedelhez. Ya pidieron un “20% de aumento como mínimo de piso para ser tratado el año que viene a partir del 1 de febrero”.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), Miguel Pedelhez, indicó que la bonificación de 1.500 pesos de fin de año que el Ejecutivo decidió otorgarles a los trabajadores “no está en el marco del acuerdo”.



“No lo firmamos. Salió por un decreto en forma unilateral por parte del Ejecutivo, porque mantuve la posición y el mandato que me dieron los delegados de que nosotros no discutimos bonos”, recalcó Pedelhez en diálogo con Info Región.



Consideró que “el bono es un premio, un reconocimiento” pero insistió: “Nosotros no discutimos eso, discutimos sueldos”.



Afirmó, asimismo, que la negociación “fue cerrada, dado que la Provincia y la Nación no permitieron el aumento de sueldos en el marco de la paritaria”. “No firmé en representación de los trabajadores estos 1.500 pesos, así que es un bono que fue entregado por el empleador de forma unilateral”, reiteró y aclaró que “sin embargo, la necesidad de los compañeros hace que lo agarren, como tiene que ser”.



Expectativas para 2017. Al referirse a las paritarias del año próximo, el titular del STML adelantó: “Ya pedimos el 20 por ciento de aumento como mínimo de piso para ser tratado el año que viene a partir del 1 de febrero, ya que este año no se puede tratar”.



“Para nosotros no ha cambiado nada con estos 1.500 pesos y somos el único gremio que sigue discutiendo sueldo, que no aceptó el bono, porque a nosotros no nos van a dar un bono para después ponerlo en la cuenta del ajuste salarial o ponerlo como cifra fija en absoluto”, marcó Pedelhez y concluyó: “No hemos discutido ni vamos a discutir nunca un bono”.



