TRAS LA MEDIA SANCIÓN EN EL SENADO

Se define la discusión por Ganancias: seguila en vivo

Diputados discute la ley que sube el mínimo no imponible, modifica las escalas y cambia los límites del monotributo. Es luego de que ayer fuera discutida en la comisión de Presupuesto y Hacienda y consiguiera dictamen favorable.

Consensuado por el Gobierno con la CGT, los gobernadores y la oposición, el texto establece que el mínimo no imponible llegará a $37 mil brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. También se modificarán las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de 5% (hoy es de 9%).



Se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.



Además de la ley de Ganancias, en la Cámara baja se tratará la Ley Vial por la cual se modifica el Código Penal, incorporando los artículos 197 bis y 197 sobre personas que conduzcan en estado de ebriedad.



Este proyecto es impulsado por familiares de víctimas como Viviam Perrone y la Asociación Madres del Dolor.