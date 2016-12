POR LA TARDE HABRÁ ASAMBLEA DE MAYORES CONTRIBUYENTES

En Echeverría aprobaron un Presupuesto de 1500 millones

El Concejo Deliberante avaló esta mañana por unanimidad el Cálculo de gastos y recursos presentado por el Ejecutivo para el ejercicio 2017. Prevé gastos por 1500 millones de pesos. Desde la oposición, en lo particular se plantearon algunas objeciones relativas a los denominados “superpoderes” y “emergencias administrativas”.

Con el acompañamiento de todos los bloques del Cuerpo fue aprobado esta mañana el Presupuesto 2017 en Esteban Echeverría. Si bien la iniciativa fue acompañada en lo general de manera unánime, en lo particular recibió cuestionamientos por parte de Cambiemos y el FR-UNA, que presentaron su propio despacho.



El edil macrista Pablo Losada mostró sus inquietudes en torno a dos artículos, el 6 y 7, relativos a “Emergencias administrativas” y “Superpoderes”, respectivamente. Destacó los fondos provinciales en Infraestructura y Educación y remarcó la necesidad de que el Concejo Deliberante obtenga el 3 por ciento del Presupuesto. También señaló la necesidad de actualizar los salarios de los empleados municipales de la salud.



En tanto, la presidenta del bloque oficialista FpV, Valeria Bellizi, aclaró que “la política salarial (de los empleados municipales) está contemplada” en el proyecto como así también iniciativas incorporadas relativas a “un plus sobre médicos que participarán en operativos sanitarios”. Destacó que el Cálculo de Gastos “es una herramienta de gestión del Ejecutivo y por eso hay que acompañarla”.



En general, el proyecto fue aprobado de manera unánime. En lo particular, recibió el rechazo de siete ediles. Desde la oposición, los únicos que avalaron en ambos casos fueron Ramón Vallejo y Viviana Heiling, del massismo.



Esta tarde, desde las 18, se realizará en el Concejo la Asamblea de Mayores Contribuyentes en la que se buscará convalidar un incremento del 45 por ciento en las tasas municipales.



