ECHEVERRÍA

El Concejo aprobó el Presupuesto 2017 por unanimidad

El Concejo Deliberante de Esteban Echeverría aprobó el Presupuesto 2017 por unanimidad.

El Cuerpo avaló ayer el cálculo de recursos que prevé gastos por 1500 millones de pesos. “Se priorizó la inversión en Salud, Infraestructura y Seguridad”, subrayó la titular del bloque FpV, Valeria Bellizi. La oposición criticó los superpoderes.

Con el acompañamiento de todos los bloques del Cuerpo, fue aprobado ayer el Presupuesto 2017 de Esteban Echeverría. Si bien la iniciativa fue acompañada en lo general de manera unánime, en lo particular recibió cuestionamientos por parte de Cambiemos y el FR-UNA, que presentaron su propio despacho.



“Este Presupuesto continúa con la gestión de gobierno aportando a la comunidad recursos solidarios, eficaces y eficientes, teniendo como prioridad la atención primaria de la salud sobre los sectores más vulnerables”, remarcó la presidenta del bloque Frente para la Victoria, Valeria Bellizi, al defender el proyecto.



La edil sostuvo que “se priorizó también la inversión en Infraestructura y Seguridad para brindar un ambiente de vida seguro y garantizar los servicios urbanos básicos, como la recolección de residuos y la recuperación de iluminarias”.



Críticas opositoras. Desde el macrismo, el concejal Pablo Losada mostró sus inquietudes en torno las “emergencias administrativas” y “superpoderes”, respectivamente.



“Jamás vamos a privar a una gestión de las herramientas mínimas para trabajar. El Presupuesto es una de ellas. Por eso, en lo general, vamos a acompañar pero no sin hacer unas observaciones”, señaló Losada, quien consideró que la iniciativa del Ejecutivo “contempla una cantidad de emergencias administrativas que no son necesarias”. También cuestionó que el artículo que “le da la posibilidad al intendente la facultad indiscriminada de generar cambios de partidas a su criterio”.



Municipales. Por último, se refirió a “la nueva sanción de los trabajadores municipales que tiene que ser establecido por el Ejecutivo como una prioridad”. Ante esto, Bellizi aclaró que “si bien no está expresado en el Presupuesto, todos los años se cuenta con una política salarial, por lo tanto está contemplado”.



Votación. En general, el proyecto fue aprobado de manera unánime. En lo particular, recibió el rechazo de siete ediles. Desde la oposición, los únicos ediles que avalaron en ambas partes fueron Ramón Vallejo y Viviana Heiling.



Otros proyectos. En la sesión también fue aprobado un convenio con AySA y otro relativo a un marco de colaboración con ARBA. Asimismo, fueron contempladas las guardias y reemplazos en las fiestas navideñas y de fin de año en el Policlínico Santamarina y las unidades sanitarias del distrito.



Aprobaron, por último, licencias a los concejales de Cambiemos Horacio Bonelli, Mirta Peralta y Luciana Gómez Alvariño. Misma concesión a Roberto Devoto del FR.



WGS de la Redacción de Info Región.