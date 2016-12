MÚSICA

"Burning Bright (Field On Fire)", lo nuevo de Nine Inch Nails

En vísperas a la presentación de su nuevo trabajo discográfico titulado "Not The Actual Events“, la banda oriunda de Cleveland dio a conocer uno de los temas que ya puede disfrutarse en la red social YouTube.

Nine Inch Nails dio a conocer uno de los temas que formarán parte de su flamante EP titulado "Not The Actual Events". El audio de "Burning Bright (Field On Fire)" ya se puede disfrutar en YouTube.







Trent Reznor había prometido un nuevo trabajo antes de terminar el año. “Es el encuentro entre Reznor y el ahora miembro oficial de NIN Atticus Ross tomando un giro inesperado desde Hesitation Marks y sonando irreconocibles en sus recientes trabajos para películas”, explicó el grupo en un comunicado.







El líder agregó que se trata de un "registro hostil, bastante impenetrable que necesitábamos hacer”.