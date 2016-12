NACIONAL B

Se fue el primero en Los Andes: Walter García

Walter García dejó de ser jugador de Los Andes.

El defensor, de 32 años, dejó de ser jugador del Milrayitas, luego de una estadía en el club de Lomas de Zamora que duró dos años. El central, que estaba afuera de la consideración del entrenador Aníbal Biggeri, rescindió su contrato.

Tras el triunfo 1-0 sobre San Martín de Tucumán, el plantel de Los Andes comenzó con el receso de verano, en el que los jugadores tienen como principal objetivo recargar energías para llegar de la mejor manera al comienzo de la pretemporada.



En ese contexto, la Comisión Directiva trabaja en el armado del equipo de cara a la segunda parte del campeonato, en el que se decidirán los que seguirán, los que no y los que llegarán.



En consecuencia, se dio a conocer esta mañana que Walter García es la primera baja del plantel conducido por Aníbal Biggeri para la temporada 2017.



Los números



El defensor, de 32 años, decidió salir de Los Andes y buscar un nuevo equipo para continuar con su carrera profesional. Lejos de estar conforme por no ser de la consideración para Biggeri, el Polaco dejó de ser jugador del Milrayitas.



Luego de dos años en la institución de Lomas de Zamora, García comenzó con su desvinculación con el club, la cual trabajo al principio algunos problemas, ya que inhibió a Los Andes en Agremiados. No obstante, los conflictos entre el jugador y los dirigentes se disipó y firmó su rescisión de contrato.



El Polaco cerró una participación en el Milrayitas tras disputar 66 partidos, en los que convirtió tres tantos, recibió 24 amarillas y lo expulsaron en tres oportunidades.



Reemplazante



Con la salida del Polaco, la Comisión Directiva deberá trabajar en la búsqueda de un central para afrontar el segundo tramo del campeonato.



Si bien Biggeri, por el momento, cuenta en su plantel con centrales, ya que tiene a Rodrigo Cabrera, Maximiliano García (estos dos últimos son los que más jugadores), Gabriel Tomasini, Sebastián Valdez (juvenil) y Marcelo Tinari (no jugó en todo el semestre), lo cierto es que varios tienen chances de emigrar.

* Nota correspondiente a la publicación del día 22 de Diciembre de 2016