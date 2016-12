VECINOS TEMEN POR UN GASODUCTO

Desde el Municipio afirman que con la obra “no se corre ningún riesgo”

Vecinos y comerciantes se oponen a la obra.

Desde el Ejecutivo de Lanús aseguraron a Info Región que en la construcción del destacamento policial en Gerli “no hay absolutamente ningún riesgo”. Vecinos habían denunciado que debajo del puente hay un gasoducto que podría generar una explosión.

Luego de que vecinos y feriantes de la zona ubicada debajo del puente Ricardo Alfonsín, en Gerli, denunciaran que el Municipio quería construir un destacamento policial en una zona en la que hay un gasoducto, desde el Ejecutivo aseguraron a Info Región que “no hay ningún riesgo en la obra”.



Desestimaron, en este sentido, las preocupaciones de los vecinos e indicaron que “no hay de qué preocuparse”.



“Lo que están diciendo es absurdo, no es así. No hay absolutamente ningún riesgo en la planificación de la obra”, enfatizó el jefe de Gabinete de Lanús, Adrián Urreli.



En la zona de conflicto se lleva adelante una feria, razón por la cual los comerciantes deberán trasladarse hacia otro lugar, situación que también generó quejas. Sin embargo, el reclamo principal de los vecinos pasa porque aseguran que debajo del lugar pasa un gasoducto que limita y condiciona cualquier tipo de construcción que requiera excavaciones.



“Se han dicho muchas cosas, como por ejemplo que va a haber un arsenal de armamentos y municiones y eso tampoco es así. Están diciendo cosas que no son y que tampoco son ciertas”, puntualizó.



HPF de la Redacción de Info Región