PRIMERA DIVISIÓN

Monetti sufrió una dura lesión

Monetti será operado mañana y luego comenzará con la rehabilitación. (Fotos: Télam).

El arquero de Lanús se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y, de esta manera, estará afuera de las canchas por, al menos, seis meses. El portero la padeció mientras jugaba al fútbol-tenis con sus amigos. El Granate, ahora, buscará un reemplazante.

En medio del receso veraniego, el director técnico de Lanús, Jorge Almirón, recibió una mala noticia: no podrá contar con Fernando Monetti por, al menos, seis meses.



El arquero del Granate sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, lesión que padeció mientras jugaba un partido de fútbol-tenis con sus amigos. Mañana lo operarán y, luego, comenzará con la rehabilitación.



Reemplazante



Como consecuencia de la lesión, que marginará a Monetti de la cancha durante seis meses como mínimo, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata se perderá el cierre del campeonato de la Primera División y el arranque de la Copa Libertadores de América.



El presidente del club, Nicolás Russo, contó que la decisión de traer un arquero o no “la tomará Almirón en las próximas horas”.



Todo indicaría que el entrenador dará el visto bueno para contar con un nuevo guardameta, ya que en el plantel solamente están los juveniles Esteban Andrada y Nicolás Avellaneda. Además, Matías Ibáñez, a préstamo en Temperley, cuenta con cláusula de regreso.



Monetti atajó en los 14 partidos del actual certamen y en el pasado semestre se convirtió en una pieza clave para conseguir el título de la máxima divisional.



Cambiar de aire



Brian Montenegro, uno de los jugadores que arribó a Lanús a mitad de año, tiene intenciones de dejar la institución para arribar a otro club en el que tenga más continuidad y, de esta manera, recuperar la confianza.



Fue el propio representante Miguel González Zelada en confirmar que el delantero paraguayo pretende regresar a su país, en donde varios clubes tienen intenciones de contratarlo, para volver a sumar minutos en cancha.



De esta manera, Montenegro intentará rescindir su contrato con el Granate, club al que llegó a préstamo por un año, con opción de compra.