PRIMERA DIVISIÓN

Lecchi: “La idea es que Álvarez continúe en el cargo”

El mandatario afirmó su deseo sobre quién debe dirigir al equipo. (Foto: prensa Temperley)

El presidente de Temperley aseguró que la intención es que el entrenador siga al frente del equipo durante “todo el campeonato”, por la “manera de trabajar” que demostró durante su interinato. Con respecto al balance institucional del año, criticó el accionar de la AFA: “Siempre fuimos cautos con el presupuesto, pero nos mintieron”.

Temperley transita los días finales de 2016 con la incertidumbre sobre quién será su entrenador en el primer semestre de 2017, que definirá a los cuatro equipos que descenderán al Nacional B, zona en la que, actualmente, se ubica el conjunto celeste.



En ese sentido, Alberto Lecchi expresó sus intenciones: “Gustavo Álvarez es el director técnico y lo será durante todo el campeonato, más allá de los resultados, porque tiene una manera de trabajar que ha sido muy superior a la de los profesionales que observamos y con los que hablamos, además de que los que nos gustan están ocupados”.



“La Subcomisión de fútbol está trabajando sobre su continuidad, pero actualmente la idea de la Comisión Directiva es esa, aunque todavía no tenemos nada cerrado con él”, advirtió el presidente, en diálogo con Info Región.



Balance



El máximo dirigente del Gasolero analizó el año vivido por la institución, en el que logró la permanencia en la Primera División, aunque sufrió inconvenientes con la AFA y la barra brava, que llevaron a la renuncia del expresidente, Hernán Lewin.



Con respecto a sus conclusiones, Lecchi mencionó: “Institucionalmente el club está muy sólido, y sería todo aún mejor si se hubiesen cumplido las promesas hechas por la AFA en cuanto a la plata que nos iban a dar, y que no nos entregaron. Ellos aseguraron un dinero por el cual se hizo un presupuesto y, si hubieran cumplido, Temperley estaría en una situación privilegiada”.



“Lamentablemente dependemos de eso para no entrar en lo que ingresaron el 90 por ciento de los clubes, que son deudas. Hoy estamos bien pero dependemos, de ahora en más, de que nos den algo de lo que nos deben, y que la Superliga sepa respetar a los cuadros más chicos”, remarcó el directivo.



El presidente también hizo referencia a lo vivido en cuanto a lo futbolístico: “Obtuvimos mucho menos de lo que esperábamos en el inicio de la temporada, trabajamos para estar fuera del descenso y nos ubicamos dentro de esos cuatro elencos, pero con la confianza de revertir la situación”.



En relación a la salida de la presidencia por parte de Lewin, en conflicto con la barra brava, el actual mandatario puntualizó: “Tomé muy mal su renuncia, porque, por un lado, hubiese sido bueno terminar este ciclo todos juntos, y por el otro, él es un dirigente de cepa, que tiene carisma y personalidad, y había logrado un peso en AFA".



“Que no esté es una baja muy importante, difícil de suplir, ya que, si realmente los que motivaron su salida son hinchas del club, deberían cuestionarse lo que realizaron”, lamentó el dirigente.



El reinicio



Más allá de no tener la confirmación sobre el director técnico que se hará cargo del equipo a partir del inicio de la pretemporada (el cuatro de enero), el presidente mencionó los problemas que se generan a la hora de incorporar jugadores, como consecuencia de las deudas que sostiene la AFA con los clubes.



El máximo dirigente del Gasolero sostuvo: “Es difícil sostener al club con estos inconvenientes, porque si a alguien le prometen determinada cantidad de dinero y después le pagan menos, después tiene que responder por algo que con lo que no cuenta. Siempre fuimos cautos y nunca hicimos un presupuesto mayor al que íbamos a recibir, pero nos mintieron”.



“Estamos tratando de generar recursos para reforzar de buena forma al plantel y ayudar al cuerpo técnico a salir adelante, por lo que tenemos el convencimiento de que lo lograremos”, concluyó Lecchi, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.