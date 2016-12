DESDE HOY

Servicios reducidos en vísperas de Navidad

Como todos los años los distintos servicios tendrán actividad reducida en la Región por las Fiestas.

El servicio de recolección de basura funcionará con normalidad hoy pero el 25 no habrá actividad.



Transporte. El 24 y el 25 el transporte tendrá servicio reducido. En el caso de los colectivos, mañana tendrá horario de feriado por lo que habrá un tiempo importante entre las unidades.



Hospitales. Al igual que todos los años, los centros de salud no contarán el 25 con los consultorios externos pero atenderán las emergencias. La Guardia funcionará las 24 horas.



Cementerios. Los cementerios de la Región funcionarán con las actividades y horarios habituales de fines de semana.



En Lomas comunicaron que no se realizarán traslados durante las Fiestas, pero si se podrán atender algunos trámites el 24, el 25, el 31 y el 1, inclusive.



En Brown confirmaron que el servicio será el mismo que cualquier fin de semana y funcionará con la guardia.



En Lanús, en los cuatro días, el cementerio estará abierto de 7 a 12, y de 7 a 17 para las visitas.



Desde el Cementerio Municipal de Avellaneda informaron que sólo se realizarán inhumaciones hasta las 11.30, el sábado 24 y 31, mientras que en Navidad y Año Nuevo, permanecerá cerrado.



