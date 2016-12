PRESUPUESTO BONAERENSE

Pignocco valoró cambios pero sostuvo que la deuda “podía seguir bajándose”

Aunque ponderó que el Gobierno haya disminuido el endeudamiento en casi 40 mil millones de pesos, el senador kirchnerista apuntó a Info Región que “no está explicado su uso”. Si bien aseguró que su bloque no iba a "dejar sin presupuesto a Vidal", consideró "necesarios" los cambios introducidos por la oposición.

El senador bonaerense del FpV Juan Manuel Pignocco explicó a Info Región la posición del bloque, que votó en contra del Presupuesto provincial para 2017.



“Obviamente nosotros íbamos a dar acuerdos para la aprobación del presupuesto, pero al tener el oficialismo los números necesarios tampoco había una necesidad de que acompañemos”, indicó Pignocco en diálogo con este medio.



“No íbamos a dejar sin presupuesto a la gobernadora (María Eugenia) Vidal, pero sí nuestra posición fue sostener que el endeudamiento podía seguir bajándose y que no se respetó la partida en Educación”, planteó el senador.



Cambios. Más allá de eso, rescató que “hubo muchas y muy buenas modificaciones”. “Creo que es un presupuesto al que le faltan muchas cosas, pero en la negociación se hicieron varios cambios que fueron muy buenos”, mencionó Pignocco.



Indicó que “se incorporaron muchos artículos, tanto nuestros como del Bloque Peronista, como del PJ, la discusión fue muy amplia” y, en ese marco, se refirió al endeudamiento que será tomado por la Provincia.



“Fuimos demostrando que no era racional el pedido de deuda o que por lo menos no estaba explicado”, afirmó el senador y celebró que “los 93 mil millones de pesos bajaron a 52 mil millones”. “Evidentemente algo de razón teníamos, porque sino sería imposible”, marcó.



