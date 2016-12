LA BANDA DE ES DE TEMPERLEY

Preventiva para Cristian Aldana por denuncias de abuso a menores

El cantante de "El Otro Yo" acumula nueve denuncias por delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Hace una semana, el Teatro Maipú, de Banfield, canceló un recital que iba a dar la banda para despedir el año con motivo de una movilización de mujeres. En las redes sociales hubo reacciones dispares por parte de los seguidores.

El cantante de la banda de Temperley El Otro Yo, Cristian Aldana, está con prisión preventiva por las nueve denuncias penales en su contra por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.



La causa comenzó en mayo de este año, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres formalizó la denuncia penal por distintos hechos, enmarcados en los artículos 119 y 125 del Código Penal. La investigación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°17, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N°38, a cargo de la fiscal Betina Vota.



Al conocerse la noticia, Aldana recibió mensajes de apoyo en su muro de Facebook, mientras que en Twitter otros usuarios apoyaron la medida.







La UFEM había iniciado una investigación preliminar a partir de varias denuncias públicas que se dieron a conocer a través de un grupo de Facebook.



En ese marco, personal capacitado en violencia de género recibió el testimonio de seis mujeres, quienes relataron situaciones de abuso sexual que sufrieron de manera personal desde muy temprana edad y afirmaron que otras niñas habrían sido víctimas de hechos similares.



Profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) colaboraron en las entrevistas para acompañar a las víctimas.



A través de un comunicado emitido por la misma red social el 6 de mayo, Aldana había negado su culpabilidad. “No entiendo por qué se busca ensuciar mi nombre, cuando entregué mi vida a la cultura y a la música nacional, construyendo a pulmón durante más de 28 años nuestro propio sello discográfico, como colaborando para la sanción de la Ley de la Música, siempre apoyado en principios democráticos y de independencia”, había apuntado.



Show cancelado en la región. EOY se iba a presentar el 29 de diciembre a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield. No obstante, la función fue cancelada por una movilización de mujeres que reclamaba: “No queremos violadores en los escenarios”.



Desde Mumalá Lomas precisaron que se trató de una “acción colectiva” y que “se juntaron firmas de las y los vecinos y de los comerciantes de la zona para exigir al teatro que baje la fecha de Cristian Aldana, quien tiene denuncias penales y está procesado por abuso y violación de menores”.



Finalmente, el Maipú anunció que la banda no tocará allí. “Informamos que la función de El Otro Yo ha sido cancelada”, señalaron.







“Celebramos que desde el teatro hayan cancelado la presentación de la banda y lamentamos que siga habiendo espacios culturales que permiten que un abusador y violador de menores suba a sus escenarios”, habían apuntado desde Mumalá Lomas.



Tras esa determinación, la hermana de Cristian y también cantante de la banda, María Fernanda, había criticado “este bullying lleno de crueldad” contra la banda. “EOY no hace guerra, EOY hace amor y lo da con la música, esa es nuestra respuesta a la difamación, y la Justicia hará lo suyo, después no se quejen. Si querés destruir la vida de alguien, sólo basta con difamar en redes (sociales) que es pedófilo, listo, es muy fácil. Pero no contaron con nuestra fuerza espiritual, que está basada en el amor por la música y por l@s amig@s seguidores que hace casi ya treinta años abrazamos por todo el mundo girando y editando discos en forma totalmente independiente”, expuso. “Me siento como en la dictadura, nos quieren censurar, volvió el fascismo, volvió el Ku Klux Klan”, denunció.



CSV de la Redacción de Info Región