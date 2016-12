JUICIO POR JURADOS

“Esperábamos más de la Justicia”

Desde el entorno de la víctima aclararon que, si bien no quedaron conformes con el fallo de la Justicia, "están tranquilos porque Chávez está preso".

Lo apuntaron a Info Región desde la familia de Gonzalo Miño respecto a la sentencia de 12 años y 8 meses de prisión para el hombre que lo asesinó, que fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 en el marco del último juicio por jurados del año.

El último juicio por jurados del año culminó con una pena de 12 años y 8 meses de prisión para Raúl Chávez por el homicidio de Gonzalo Miño, ocurrido el 11 de enero del año pasado. El TOC 10 resolvió una pena intermedia entre los 15 años pedidos por la Fiscalía y los 11 años y seis meses solicitados por el particular damnificado, algo que no cayó del todo bien en los familiares de Miño.



“No estamos para nada conformes con el fallo del Tribunal, porque los años que a él (por Chávez) le dieron para que vaya a la cárcel no son nada comparado con lo que le pasó a mi hermano, a quien nadie nos lo devuelve”, expresó a Info Región la hermana de la víctima, Noemí Miño.



Aseguró que les "quitaron la felicidad” a sus sobrinos y a toda la familia. “Sé que hay un Dios que todo lo ve y que a su debido tiempo va a hacer pagar a Chávez”, expresó.



“Me quedo tranquila porque va preso. Sólo que a veces uno espera más de la Justicia, mucho más. Ahora es lo que nos tocó y espero que podamos salir adelante”, completó.



Balance positivo. La abogada que representó al particular damnificado, Fabiana Hiese, calificó a la sentencia dictada por el TOC 10 como “bastante razonable”. “Teniendo en cuenta lo que solicitamos nosotros y lo que pidió la fiscalía, creemos que fue justo”, sostuvo la letrada tras la lectura de la sentencia.



Con respecto a esta modalidad de juicios por jurados, Hiese aseguró que “el balance que arroja la experiencia fue bastante buena”. “No sé si puede aplicarse para todos los casos, porque muchos requieren de un procedimiento en particular, pero en este en concreto la experiencia fue buena y positiva”, concluyó.



El hecho. Gonzalo Miño había sido baleado el 11 de enero de 2015 en el marco de un conflicto vecinal. Al parecer la víctima discutió con los vecinos de enfrente y uno de ellos, Raúl Chávez, le disparó tres tiros, uno al piso y dos en la pierna. El hombre fue trasladado a un hospital de Lanús ya que uno de los disparos impactó en la arteria femoral de su pierna izquierda. Dos días después, debieron cortarle la pierna afectada y finalmente el 17 de ese mismo mes, falleció producto de las complicaciones surgidas tras la herida.



PF de la Redacción de Info Región.